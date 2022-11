Énorme promo : l’Echo Dot 5 est à moins de 25 € pour le Black Friday

L’Echo Dot de 5eme génération

À l’occasion du Black Friday, une promotion juteuse a attiré notre attention sur Amazon. La nouvelle Echo Dot 5 coûte habituellement 59,99 euros. Bonne nouvelle, elle bénéficie actuellement d’un promotion de 58 %, son prix passant à 24,99 euros. Pour rappel, cette enceinte s’est améliorée sur la partie audio, offrant des voix plus claires, des basses plus profondes et un son puissant dans votre domicile. Elle vous permettra de profiter comme il se doit de vos chansons, livres audio ou podcast fétiches.

Amazon brade l’Echo Dot 5 !

Mais ce n’est pas tout. L’Echo Dot 5 brille également par sa compatibilité avec l’assistant personnel Alexa. Celui-ci est à votre écoute pour répondre à vos questions diverses et variées. Il vous permet également de programmer des minuteurs et des rappels mais aussi de chapeauter votre domotique en établissant des routines (allumer ou éteindre la lumière à une certaine heure, utiliser le capteur de température pour allumer automatiquement le ventilateur ou le chauffage, etc).

Cliquez ci-dessous pour profiter immédiatement de cette offre exceptionnelle !