Énorme promo sur les JBL Live Pro+ qui chutent à 49,99 € !

L’ère du sans fil est arrivé et les offres d’écouteurs true wireless ne manquent pas. Si vous souhaitez enfin sauter le pas ou remplacer vos true wireless actuels, les soldes d’été vous tendent les bras. Chez La Fnac, on retrouve ainsi une belle promotion de 72 % sur les JBL Live Pro+ noirs. De 179,99 euros, leur prix chute à 49,99 euros. Il faudra toutefois se dépêcher puisqu’une telle offre attire les convoitises et le produit devrait être rapidement en rupture de stock.

Ces écouteurs sont équipés de haut-parleurs dynamiques de 11 mm. Ils intègrent une fonction de réduction de bruit adaptative afin d’isoler les bruits ambiants et le vent. De quoi vous permettre de vous concentrer sur votre tâche (appel, musique, film, etc). Il est possible de se reconnecter simplement avec le monde extérieur sans enlever vos écouteurs grâce à la fonction Smart Ambient. En appel, la technologie d’isolation du bruit combiné aux micros à formation de faisceaux permettra de restituer correctement votre voix à vos interlocuteurs.

Outre le « Son Signature JBL » vanté par le constructeur, ces true wireless peuvent se commander facilement avec un seul doigt ou via votre assistant vocal fétiche. Côté batterie, le constructeur promet 28 heures d’autonomie. Dans le détail, les écouteurs tiennent le choc pendant sept heures de lecture et peuvent prolonger leur autonomie de 21 heures grâce à l’étui de chargement. La recharge rapide et le recharge sans fil sont également au menu.

Certifiés IPX4 contre les éclaboussures, les écouteurs sont livrés avec cinq lots d’embouts en silicone pour les ajuster idéalement à vos oreilles.