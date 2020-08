Epic organise un tournoi #FreeFortnite avec des récompenses anti-Apple

Dans son annonce, Epic a déclaré que les utilisateurs d’iOS seront laissés pour compte sur la saison 3 du chapitre 2 lorsqu’elle sortira la saison 4 le 27 août pour les joueurs des autres plateformes.

Crédit : Epic Games

Le développeur de Fortnite, Epic Games, et Apple sont actuellement engagés dans une bataille publique sur les politiques de l’App Store d’Apple.

Pour remuer le couteau dans la plaie, les prix de ce concours sont tous des cadeaux conçus pour la campagne « Anti-Apple », comprenant 1 200 consoles de jeu, PC et produits dérivés gratuits pour le plus grand « mangeur de pommes ». Parmi les prix, on retrouve un skin de la pomme maléfique présentée dans la vidéo « Nineteen Eighty-Fortnite » d’Epic, des casquettes « Free Fortnite » et même du matériel de jeu non-iOS, dont des ordinateurs portables Alienware, des Galaxy Tab S7, des téléphones OnePlus 8, des PlayStation 4 Pro, des Xbox One X ou encore des Nintendo Switch.

Tous les joueurs de Fortnite sont invités à participer à ce concours unique. Comme pour un concours habituel de Fortnite, tout le monde peut participer, mais vous ne pouvez jouer en mode « solo » que pour un maximum de 12 matchs. Les participants auront quatre heures pour accumuler des points. Ceux-ci seront gagnés en étant actif, en faisant des éliminations et en gagnant des parties.

Epic recommande aux utilisateurs d’iOS inquiets de ne pouvoir continuer à jouer à Fortnite de s’assurer que leurs données de jeu sont stockées dans leurs comptes Epic et d’acheter d’autres appareils compatibles avec Fortnite avec lesquels ils pourront simplement reprendre là où ils se sont arrêtés.

Les propriétaires de téléphones Apple n’hésitent pas à se séparer de leurs appareils. En effet, on a déjà aperçu sur eBay des iPhone avec Fortnite installé vendus sur eBay pour des sommes astronomiques.

La guerre fait rage entre Apple et Epic

Suite au bannissement de son jeu sur l’Apple Store, Epic Games avait détaillé les conséquences exactes pour les joueurs mobiles de Fortnite. On espère qu’Epic Games pourra sortir vainqueur de cette lutte contre le géant de Cupertino. Le développeur est soutenu par de nombreuses autres entreprises comme Spotify et Tinder, mais aussi plus récemment par la presse américaine.

Pour l’instant, vous pouvez retrouver ici comment continuer à jouer au jeu suivant la plateforme que vous utilisez.

Source : Epic Games