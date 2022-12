Espace : comment suivre le retour sur Terre de la mission Artémis et de son module Orion ?

Après une première mission réussie, Artémis et son module Orion poursuit sa route et rentre sur Terre. Amerrissage périlleux à suivre en direct à partir de 17h.

25 jours après son lancement réussi, le module Orion est en route vers la Terre. Il devrait toucher la surface du globe, et plus précisément dans un premier temps l’Océan Pacifique aujourd’hui à 18h39 heure française. Son « retour au bercail » sera à suivre en direct, sur la chaîne Youtube de la Nasa à partir de 17 heures.

Retour vers la Terre de la mission Artemis après son survol de la Lune © Pixabay

Succès ou non de son amerrissage, la mission Artémis est déjà considérée pour l’agence spatiale américaine comme un grand succès. En effet, après un décollage et un plan de vol entièrement contrôlés et maitrisés, à distance, par les scientifiques américains, le module Orion, pièce centrale de la mission Artemis, n’a effectivement pas déçu. Des clichés splendides de la Terre ont rapidement été envoyés à l’agence américaine peu de temps après le début de la mission. Le survol de la Lune s’est déroulé comme prévu et a permis, là encore, la transmission d’images impressionantes de la Lune.

Le retour sur la Terre : la partie de la plus délicate de la mission ?

Si jusqu’à présent la mission s’est déroulée, comme prévu, le retour sur Terre ambitieux du module Orion s’annonce, quant à lui, assez périlleux. 2 700 degrés celsius et une vitesse de près de 32 fois la vitesse du son. Voilà à quoi devra faire face, aujourd’hui, Orion, et dans quelques mois, les astronautes qui se trouveront à l’intérieur. Les 11 parachutes à sa disposition, ainsi que son bouclier thermique devront, impérativement fonctionner ce soir pour permettre au projet de continuer.

Pour rappel, cette mission est la première étape des ambitions portées par la Nasa pour retourner physiquement sur la Lune d’ici à 2024. Cette mission test, sans équipage doit, en cas de succès, ouvrir la voie aux suivantes. Avec toujours en ligne de mire, le retour d’une présence humaine sur le satellite naturel. Le succès demain du retour du module, sans encombre, sur la Terre, devrait définitivement permettre de passer à l’étape suivante (vol avec équipage) dans un futur assez proche.

Source : mashable.com