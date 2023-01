Bonne nouvelle pour la planète ! Plus tôt cette semaine, des scientifiques ont repéré, en Antarctique une nouvelle colonie de manchots empereur. Une très bonne nouvelle faite non pas par des zoologistes présents sur place mais par des astronomes. Depuis l’espace, les spécialistes ont en effet découvert des manchots … grâce à leurs défections.

Tous les moyens sont bons pour repérer des animaux sauvages sur des territoires difficiles d’accès. La découverte de cette nouvelle colonie de manchots empereurs, la 66ème seulement sur le continent, a été rendue possible grâce à des images satellites montrant les défections des animaux. Menacés à cause du réchauffement climatique et de la fonte de la banquise, les manchots ont laissé des traces de leur passage visibles depuis l’espace.

Espace : l’incroyable découverte qui a permis aux scientifiques de repérer une nouvelle colonie de manchots empereurs © Pixabay

Après avoir comparé les images prises par le satellite européen Copernic Sentinelle-2 et le satellite de Maxar WorldView 2, les astronomes ont pu interpréter les défections retrouvées sur place comme appartenant à une nouvelle colonie de manchots.

Espace : l’incroyable découverte qui a permis aux scientifiques de repérer une nouvelle colonie de manchots empereurs © Maxar

A lire : Réchauffement climatique : 3 bonnes nouvelles pour la planète qui ont marqué 2022

Une petite colonie face au grand défi du réchauffement climatique

Si cette colonie est petite en taille (environ 500 membres) elle ne reste pas moins incroyable pour les scientifiques s’intéressant à l’espèce. Connus pour être les seuls manchots à se reproduire sur la glace, ces empereurs font face à un défi de taille : celui du réchauffement de notre planète. En effet, la fonte des glaces et de la banquise menace grandement la pérennité de cette espèce. Si les premières glaces fondent avant avril, les poussins, nés généralement en septembre, tombent dans l’eau et ne sont pas assez grands pour survivre au froid. Selon les estimations les plus réalistes, les manchots devraient être amenés à disparaître d’ici la fin de ce siècle si le réchauffement de la planète Terre ne s’enraye pas dans les mois et années à venir.

A lire : 15 milliards de litres d’eau par an : la quantité d’eau utilisée par Google pour refroidir ses serveurs dévoilée

Selon l’agence américaine de la protection de la vie sauvage, près d’un manchot sur deux pourrait être amené à disparaître d’ici 2050. Certaines zones de notre planète, (Océan Indien ou Pacifique) pourrait même voir leur population de manchots empereurs chuter de 90%.

Source : engadget.com