Espace : un astéroïde de la taille d’un immeuble est passé tout près de la Terre

L’espace est rempli d’astéroïdes. Un grand nombre de ces « planètes mineures » composées de roches se déplacent dans l’espace. Les diverses agences spatiales telles que la NASA scrutent le ciel sans arrêt, à la recherche de ces menaces potentielles que sont les astéroïdes, les vents solaires, ou les comètes. Il n’est pas rare que des objets comme des astéroïdes passent dans le secteur de notre planète. L’astéroïde 2021 KT1, était à la limite de la distance considérée comme suffisante pour ne pas représenter une menace directe.

Crédit : Pixabay

Un astéroïde massif est passé dans le voisinage de la Terre

L’astéroïde KT1 est passé à environ 7,2 millions de kilomètres de la Terre. C’est moins que la distance considérée « sûre » par la NASA qui est d’environ 7,4 millions de kilomètres. KT1 était donc considéré comme « potentiellement dangereux », mais sans plus. Heureusement, l’astéroïde ne s’est pas révélé menaçant pour notre planète, mais il est passé suffisamment près pour susciter la surveillance des agences spatiales internationales.

L’astéroïde KT1 a également dans son sillage deux autres objets spatiaux, nommés 2021 KT2 et 2018 LB, respectivement d’une taille d’environ 7 et 21 mètres. Ces deux derniers sont beaucoup moins imposants, mais sont aussi passés beaucoup plus près de notre planète, entre 0,32 et 1,1 millions de kilomètres.

La collision d’un tel astéroïde avec la Terre causerait des dégâts catastrophiques

KT1 est très imposant. D’une taille d’environ 180 mètres, une collision avec la Terre ne serait pas cataclysmique, mais créerait des dégâts potentiellement catastrophiques. Il pourrait notamment rayer de la carte une ville majeure, avec une zone sinistrée encore bien plus large.

La surface de la Terre étant composée en grande majorité d’océans, il est plus probable qu’un astéroïde atterrisse dans l’eau plutôt que sur la terre ferme. Mais cela ne veut pas dire que le danger aurait été écarté. L’impact d’un objet de la taille de KT1 à une telle vitesse causerait des tsunamis dévastateurs. L’eau vaporisée pourrait également modifier le climat dans certaines régions, en tout cas ponctuellement.

Evidemment, rien de tout ceci ne s’est produit, et l’astéroïde est finalement passé à une distance suffisamment lointaine pour ne pas être attiré par la force gravitationnelle de notre planète. Ces phénomènes ne sont pas rares et on peut même parfois les observer à l’œil nu en scrutant le ciel.

Source : bgr.com