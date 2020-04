Et si on installait un radiotélescope géant dans un cratère de la Lune ?

Le LCTR sur la face cachée de la Lune – Crédit : Saptarshi Bandyopadhyay

En marge du programme Artemis qui prévoit le retour de l’homme sur la Lune dès 2024, La NASA finance également des projets plus « exotiques » par l’intermédiaire du programme NIAC (Innovative Advanced Concept). L’incubateur rassemble des scientifiques et des techniciens qui travaillent sur des concepts très innovants pour assister les futures missions de la NASA. Le Lunar Crater Radio Telescope (LCTR) est l’un de ces projets ambitieux qui vient d’obtenir un financement pour entrer en première phase d’étude. Il s’agit de réaliser un immense radiotélescope logé dans un cratère de la face cachée de la Lune. Saptarshi Bandyopadhyay, responsable de la recherche et technologue en robotique du Jet Propulsion Laboratory, nous détaille l’intérêt du projet, et les méthodes envisagées pour le mettre en oeuvre.

Un radiotélescope de 500 mètres de diamètre mis en service en Chine

Un radiotélescope lunaire dans un cratère de 3 à 5 km de diamètre

Selon Saptarshi Bandyopadhyay, déployer un radiotélescope sur la face cachée de la Lune présente « d’énormes avantages par rapport aux télescopes terrestres et aux télescopes en orbite autour de la Terre ». Les astrophysiciens pourraient en effet observer l’univers à des longueurs d’onde bien plus grandes (de l’ordre de 10 à 50 m) que celles qui sont habituellement réfléchies par l’ionosphère terrestre. La Lune ferait également office de bouclier pour protéger le télescope de toutes les ondes radio émises depuis la Terre.

Pour y parvenir, la NASA compte déployer un immense treillis métallique dans un cratère lunaire de trois à cinq kilomètres de diamètre. De petits Rovers baptisés DuAxel seraient chargés de grimper sur les parois du cratère pour le tendre, et ainsi constituer un immense réflecteur à calotte sphérique. Si le projet aboutit, le LCTR deviendrait le plus grand radiotélescope à ouverture pleine du système solaire, et le premier à permettre d’observer les débuts de l’univers à des longueurs d’onde jamais explorées.

Source : NASA