Eternals : des ensembles LEGO donne un nouvel aperçu du film Marvel

La célèbre marque de jeu de construction a dévoilé des ensembles dans lesquels on découvre de multiples personnages d’Eternals, ainsi que le vaisseau spatial de ces nouveaux héros Marvel.

Eternals, un des films les plus attendus de 2021 – Crédit : Marvel Entertainment

Le plus gros ensemble, baptisé Rise of the Domo, comporte 1040 pièces. Il inclue un immense vaisseau spatial ressemblant étrangement à la Pyramide des Vents, un temple construit par le père d’Ikaris dans les comics. Ici, l’appareil semble être appelé Domo, qui est le nom d’un personnage dans Eternals. Ce set comprend également la plupart des héros du film. Des figurines de Makkari, Ikaris, Thena, Druig et Phastos sont en effet incluses. Deux Deviants sont également inclus.

On note que ces derniers sont d’ailleurs très présents dans les quatre sets LEGO, ce qui confirme leur rôle majeur dans le film. On en retrouve un dans l’ensemble Deviant Ambush, prêt à affronter Gilgamesh, Makarri et Thena (incarnée par Angelina Jolie dans le film). Un Déviant avec des ailes est aussi inclus dans le set Eternals’ Aerial Assualt, aux côtés de figurines d’Ikaris et de Sprite.

Un dernier ensemble LEGO tease la présence dans Eternals d’Arishem le Juge, leader des Déviants. Arishem, comme tous les autres membres de son espèce, semblent représentés de façon bien plus monstrueuse encore que dans les comics. Aucun aspect humain n’est visible. Dans l’ensemble ces sets LEGO sont très colorés. La semaine dernière, des images de la collection de figurines d’Eternals de chez Hasbro ont également fait surface sur la toile.

Better look at the Eternals legos. pic.twitter.com/rgY1HFks8t — 𝗘𝗧𝗘𝗥𝗡𝗔𝗟𝗦 (@ETERNALSnews) December 30, 2020

Eternals : encore de longs mois à attendre

Le film Marvel réalisé par Chloe Zhao devait initialement sortir en salles en novembre dernier. Les marques de jouets et d’autres produits dérivés étaient donc déjà prêtes pour 2020. Avec la crise sanitaire, la sortie d’Eternals a été repoussée au 5 novembre 2021. D’ici-là, les fans découvriront encore sans doute d’autres indices dans les divers articles promotionnels déjà dans les cartons. On ignore encore la date de sortie de ces quatre ensembles LEGO, mais ils devraient vraisemblablement être disponibles bien avant le film.

