Eternals : la réalisatrice voulait une équipe de 12 héros

Malgré des critiques assassines sur Rotten Tomatoes, Eternals continue de faire parler de lui. Porté par la réalisatrice oscarisée Chloé Zhao, ce projet prometteur attend désormais le verdict du public au box-office mondial. Les promotions s’enchaînent et quelques secrets bien gardés sont divulgués chaque jour aux fans. Projet hybride, Eternals semblait promettre de belles surprises pour l’avenir du MCU. Mais face à la déferlante d’avis négatifs, le studio craint un sérieux revers de médaille. Cela n’empêche pas pour autant Zhao de défendre son travail.

Eternals : une équipe réduite pour la bonne cause – Crédit : Marvel Studios

Dans une récente interview, la réalisatrice est revenue sur le développement du projet. Son intention première était de créer une équipe de 12 héros, au lieu des 10 finalement présentés à l’écran.

Eternals : le film se prive de 2 héros supplémentaires

Bien qu’elle ne révèle pas l’identité des deux protagonistes en question, Zhao avoue qu’elle est finalement contente d’avoir renoncé à cette idée. Mener une équipe de 10 personnages haut en couleurs fut une entreprise déjà bien complexe. Et cela aurait pu nuire à l’équilibre global du film. « Certains personnages n’ont pas besoin de plus de temps à l’écran. Ils doivent être mémorables. Nos 10 héros représentent 10 aspects de la nature humaine. Ils sont représentatifs d’une grande partie de ce que nous sommes aujourd’hui » explique ainsi la réalisatrice.

Bien que le film fasse partie intégrante du MCU, il est aujourd’hui le projet le plus autonome dévoilé par Marvel. « Nous avons déjà des idées sur la façon dont les choses peuvent se croiser plus tard. Mais avec une telle équipe, nous avons suffisamment de matière à explorer » argumente le producteur Nate Moore. Et pour le moment, le studio ne semble vouloir prendre aucun risque sur le futur de cette nouvelle équipe. Si le public n’adhère pas, les Eternals pourraient disparaître aussi vite qu’ils ne sont arrivés.

Pour le moment, rien n’est encore joué. Mais Marvel appréhende les premiers résultats de son nouveau « bébé ». Après un démarrage en trombe grâce à Shang-Chi, la tendance pourrait donc rapidement s’inverser. C’est au public désormais de donner son verdict !

