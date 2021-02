Eternals : Le film privilégiera les décors naturels

Marvel semble vouloir prendre un nouveau tournant dans son processus de réalisation. Loin des décors factices ou en 3D de ses précédents films, le studio fait la part belle aux décors naturels pour les besoins de Eternals. C’est ce que vient tout juste de confirmer la comédienne Salma Hayek. Malgré des retards significatifs de tournage, Marvel entend poursuivre le tournage dans de vrais décors, quitte à prendre du temps. Chloé Zhao, la réalisatrice, tient à faire évoluer les choses. Et sa sensibilité cinématographique passe notamment par ce choix, loin des standards habituels du studio.

Eternals bouscule les standards Marvel – Crédit : Marvel Studios

Plébiscitée pour son récent travail sur Nomadland, Zhao entend faire valoir un travail pointu sur la lumière et l’image, revenant ainsi aux techniques classiques du cinéma, loin de la course permanente aux décors numériques.

Du renouveau chez Marvel

Salma Hayek a tenu a mettre en avant cette sensibilité nouvelle. « Ce film aura son propre ADN dans l’univers Marvel. Tout sera très diffèrent. D’abord, il a été réalisé par une femme. Et ensuite, nous n’avons quasiment rien tourné en studio. Ce sont de vrais endroits, et c’est assez inhabituel dans ce genre de films. Je suis enthousiaste : nous avons définitivement une ambiance spéciale et unique. Je suis tellement excitée : j’aime tellement ce film, mon personnage et le casting » confie ainsi la comédienne.

Ainsi, on comprend aisément que Marvel veut donner un sérieux coup de pied aux clichés, aux habitudes et renouveler totalement le genre. Alors que les super-héros reviennent en force dans l’offre cinéma, le studio entend gagner la course en se réinventant. Marvel avait d’ailleurs créé la surprise en annonçant la présence d’un premier couple gay à l’écran pour les besoins de l’arc narratif. Le studio ne veut pas s’en tenir à ce simple effet d’annonce et tient à tout prix à dérouter son public.

Mais c’est la nomination de Zhao à la réalisation qui reste une surprise immense. Habituée aux films intimistes, au cinéma indépendant à petit budget, la réalisatrice amène un regard neuf, sûrement plus humaniste. Elle entend s’attarder sur la psyché profonde de ses héros et ne pas donner gratuitement dans le spectaculaire.

Tous ces changements, bien que déroutants, sont purement intentionnels. A l’aube d’une nouvelle ère dans l’industrie cinématographique, Marvel veut devenir un leader en terme d’avant gardisme. En balayant les habitudes de son passé, le studio entend se faire remarquer. Et l’arrive prochaine de Eternals suscite déjà un intérêt grandissant. Marvel pourrait ainsi gagner son pari, avant même la sortie officielle du film.

