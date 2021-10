Eternals : un film « unique et épique », affirment les premiers retours

C’est un projet très attendu. Malgré les annonces de Feige sur le report de certaines productions, Eternals sortira comme prévu en salles dans les prochaines semaines. Porté par la réalisatrice oscarisée Chloé Zhao, ce film présentera une nouvelle équipe de supers-héros. Il s’agit en réalité d’immortels envoyés sur terre pour protéger les humains d’attaques hautement dangereuses. Avec son casting 5 étoiles, son premier héros ouvertement gay et sa réalisation léchée, Eternals s’annonce d’ores et déjà comme LA sensation de la fin d’année !

Eternals déchaîne déjà les passions ! – Crédit : Marvel Studios

Le film promet de beaux moments d’émotion et des scènes survitaminées ! Mêlés aux humains pour ne pas être identifiés, les Eternals seront des héros modernes, engagés et sentimentaux. Un vent de renouveau chez Marvel ? Cela en a tout l’air. D’ailleurs, les premières critiques sont absolument dithyrambiques !

Eternals : chronique d’un succès annoncé ?

Depuis la projection en avant première, les éloges ne cessent de pleuvoir sur les réseaux sociaux. Pour Erik Davis, « Eternals est aussi spectaculaire qu’étrange. C’est un film rafraîchissant. On sent la patte de Zhao, avec un travail aussi émouvant que réfléchi ». Pour le blogueur Perrinormal Activity, « le projet est dense. Le point culminant reste certainement le moment durant lequel les héros se battent pour leurs familles. Et l’arrivée d’Angelina Jolie dans le MCU ».

Mais le retour le plus enthousiaste reste celui de McBryan. « Eternals est un film épique dans tous les sens du terme. L’histoire est à la fois massive mais aussi très terrienne. On ressent la passion de toute l’équipe à chaque minute du projet. C’est du grand art » témoigne ainsi ce dernier. Les autres critiques sont à l’avenant, sans la moindre fausse note à l’horizon. Il y a fort à parier que ce nouveau projet va déchaîner les passions dans les semaines à venir.

Même si c’est le public qui fera ou non le succès d’Eternals, tous les marqueurs semblent pour le moment au vert ! Marvel devrait continuer une belle rentrée, après le carton mondial de Shang-Chi !

Source : Screenrant