Eternals : Salma Hayek dévoile de nouvelles informations sur son personnage

Eternals s’annonce déjà comme la prochaine sensation Marvel dans les salles obscures. Après le succès phénoménal de Shang-Chi, le studio compte bien réitérer l’exploit avec ce nouveau projet. Écrit et réalisé par Chloé Zhao , Eternals suit un groupe d’extraterrestres immortels qui vivent sur Terre depuis plusieurs millénaires. Le film met notamment en scène la comédienne Salma Hayek dans la peau d’une certaine Ajak. Même si on ne sait que peu de choses sur ce rôle, l’actrice a profité d’une récente interview pour nous en apprendre davantage à son sujet.

Eternals : Ajak ne peut pas donner la vie ! – Crédit : Marvel Studios

En effet, selon ses confidences, Ajak n’est pas en mesure de donner la vie. Cet aspect fait suite à la volonté de la réalisatrice « d’aborder le concept du leadership, du point de vue de la maternité ».

Eternals : Ajak ne peut pas avoir d’enfants

« Chloé tenait à aborder le principe du leadership, mais sous l’angle de la maternité. Mais je ne suis pas une mère. Je suis juste une extraterrestre. Ainsi, je ne peux pas avoir d’enfants. Et puis, dans la bande-dessinée originale, mon personnage était un homme. Chloé en a fait une femme. C’est pour ça que j’ai lui ai proposé d’apporter quelque chose de très spécifique à la féminité » explique ainsi Salma Hayek.

Cette information est une belle exclusivité. Si les fans savaient déjà que le personnage avait changé de genre entre le comic et le film, cette révélation est encore plus « excitante ». Reste à savoir si Ajak est simplement stérile ou si tous les extraterrestres sont incapables de donner la vie. On ne sait pas non plus si ce concept sera plus largement abordé tout au long du film. Mais l’exemple de Thanos permet de répondre partiellement à la question. Il fait partie des Eternals et a un fils nommé Thane. Les aliens pourraient donc donner la vie !

Toutes ces questions restent pour le moment en suspend. Espérons que les origines et les traditions des Eternals soient explorés lors de la sortie du film en salles le 5 novembre prochain. Tout cela donne en tout cas l’eau à la bouche !

Source : Screenrant