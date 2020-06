Evil Dead : Bruce Campbell annonce un nouveau film, mais sans lui

Les franchises populaires de film d’horreur ne restent jamais longtemps oubliées. C’est par exemple le cas avec Cannibal Holocaust (1980), un des films les plus controversés au monde qui va tout de même faire son retour sous la forme d’un jeu vidéo. La franchise Evil Dead n’est quant à elle pas du tout polémique, donc son retour ne choque personne. Les fans sont même impatients de retrouver les secrets horrifiques de la cabane au fond des bois.

Crédit : Dead Meat / YouTube

Il y a eu Evil Dead 1 en 1981, Evil Dead 2 en 1987 et Evil Dead 3 : L’Armée des ténèbres en 1993. La trilogie était réalisée par Sam Raimi. Ensuite, un reboot bien plus centré sur l’horreur et réalisé par Fede Alvarez est sorti en 2013. Enfin, Sam Raimi a repris les rênes de la réalisation pour une série télévisée de 30 épisodes intitulée Ash vs. Evil Dead qui a été diffusée entre 2015 et 2018.

Bruce Campbell fait définitivement ses adieux à Ash Williams

Le nouveau film s’appelle Evil Dead Now. Nous n’y suivrons plus les aventures d’Ash et de sa petite amie démon. Elles seront remplacées par celles de jeunes Américains tout à fait normaux et encore innocents. Dans une interview accordée à Empire, Bruce Campbell a révélé qu’il y aura différents héros et héroïnes. « Ce film sera un peu plus dynamique. Nous voulons tout simplement garder la franchise au goût du jour. Nos héros et héroïnes sont des gens tout à fait ordinaires ».

Comment est-ce que Bruce Campbell en connaît déjà autant au sujet du film en préparation ? Vous l’aurez deviné, il sera maintenant confortablement assis dans la chaise du producteur au lieu d’être sur le plateau de tournage devant les caméras. D’ailleurs, il a aussi confirmé que le rôle de réalisateur a été attribué à Lee Cronin, réputé pour son travail sur le film d’horreur irlandais The Hole in the Ground sorti en 2019.

Enfin, nous ne savons pas encore si le film sera un reboot complet de la franchise ou s’il se basera sur les événements de la trilogie. Les acteurs n’ont pas non plus encore été dévoilés. Evil Dead Now n’a pas encore de date de sortie.

