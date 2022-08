Excel : ce bot gratuit génère la formule dont vous avez besoin

De nombreux utilisateurs sont perdus quand ils doivent utiliser Excel. Ils peuvent désormais compter sur un bot alimenté à l’intelligence artificielle. Et ce gratuitement !

Excel – Crédit : Microsoft

Dans le pack Office, on retrouve évidemment Microsoft Excel. Très apprécié par les comptables et autres gestionnaires, ce logiciel tableur permet de traiter des données et d’automatiser les calculs grâce à des formules. Encore faut-il savoir comment les créer ! Car si vous n’êtes pas un utilisateur chevronné d’Excel, mettre à profit efficacement le logiciel pour le traitement de vos données est loin d’être une sinécure.

Heureusement, il existe désormais un bot gratuit afin de vous donner un coup de main. Nourri à l’intelligence artificielle, ce programme est capable de générer les formules adaptées aux calculs que vous aimeriez automatiser sur le logiciel. Il suffit de vous rendre le site excelformulabot et d’expliquer dans la zone de saisie le problème que vous essayez de résoudre.

Excel : laissez l’IA travailler pour vous !

Le site vous conseille d’être aussi précis que possible afin que vous puissiez obtenir le résultat escompté. Autrement dit, il est vivement recommandé de citer les cellules, les lignes et les colonnes dans lesquelles vous comptez interférer. Si vous n’obtenez pas la formule adéquate, n’hésitez pas à reformuler votre demande. « Toutes les requêtes sont enregistrées pour de futures améliorations du modèle et potentiellement utilisées pour le contenu généré par l’utilisateur sur le site », peut-on lire sur l’interface.

Pour le moment, cet outil bien pratique est financé par les dons. À l’heure de la rédaction de cet article, plus de 334 000 demandes de formules ont été réalisées sur le site. Les initiateurs du projet ont déjà obtenu près de 3000 dollars de dons. De quoi couvrir les frais de fonctionnement qui s’élèvent à 2500 dollars selon le compteur mis en avant sur la plateforme. À noter qu’il existe une version espagnole de l’outil ainsi qu’une version dédiée à Google Sheets.

En revanche, le bot n’existe pas (encore ?) en français. Il faudra donc expliquer votre problème dans la langue de Shakespeare ou dans celle de Cervantès.