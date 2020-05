Exclusivité Fnac : le superbe ultrabook Dell XPS à 1 899,99 €

Depuis plusieurs années, Dell fait évoluer son ordinateur portable XPS 13, qui est aujourd’hui l’un des ultraportables les plus séduisants et technologiquement avancés.

Ce Dell XPS 13 de la toute dernière génération appartient à la famille des ultrabooks, qui se caractérisent par un format compact et un poids plume. En l’occurrence, la configuration ne pèse que 1,27 Kg. Dès lors, l’emporter avec soi en déplacement demande un minimum d’effort.

Outre ses dimensions réduites, le XPS 13 arbore un design très séduisant, avec un boîtier en aluminium argenté et un repose poignets en fibre de carbone noir. Ce dernier est agrémenté d’un motif discret qui ne retient pas les traces de doigts. De plus, l’écran de 13,4 pouces possède des bords très fins et intègre en son sommet une Webcam haute définition (720p). Ce dernier supporte une définition Full HD (1 920 x 1 200 pixels).

La configuration fonctionne sous Windows 10 Famille, en version 64 bits. Le dernier système d’exploitation de Microsoft offre un panel très complet de fonctionnalités et une ergonomie hors pair, pour travailler ou pour se détendre, grâce en particulier à l’assistant intelligent Cortana, qui répond à toutes vos questions.

Le performances du XPS 13 sont assurées par un processeur Intel Core i7-1065G7 (de la famille Ice Lake), qui possède quatre cœurs, cadencés à 1,3 GHz (3,9 GHz en mode Turbo). L’affichage est géré par une puce Intel Iris Plus. Un SSD de 512 Go et 16 Go sont également présents. L’ensemble est parfaitement adapté à une utilisation bureautique et multimédia.

Pour assurer une sécurité optimale, l’accès au XPS 13 est verrouillé par un lecteur d’empreintes digitales, directement intégré au bouton de démarrage. D’autre part, les transferts de données sans fil bénéficient d’une vitesse optimale, puisque la configuration est compatible Wi-Fi 6 (aussi connu sous l’appellation Wi-Fi ax) et Bluetooth 5.0.

La connectique de l’ultrabook est composée d’un lecteur de cartes mémoire microSD et de trois ports USB de type C, dont un USB 3.1 et deux compatibles Thunderbolt 3. Les trois supportent les technologies Power Delivery et DisplayPort. Enfin, la batterie à 4 cellules de 52 Wh assure une grande autonomie. Des diodes placées sur la tranche gauche du PC montrent à tout moment le niveau de charge de la batterie.

Cet article est une publication sponsorisée par la Fnac.