Eyeware Beam : l’application transforme votre iPhone en outil d’eye tracking

L’application Beam pour transformer les iPhone en outil d’eye tracking – Crédit : Eyeware

Eyeware est une startup suisse basée à Martigny qui s’est spécialisée dans la technologie de l’eye tracking. Celle-ci est utilisée pour suivre et analyser le regard et les mouvements de tête de l’utilisateur. Eyeware a présenté son premier produit grand public à l’occasion du CES 2021. Il s’agit de l’application Beam sur iOS qui permet aux utilisateurs de faire l’expérience de l’eye tracking sans investir dans un appareil spécifique.

L’eye tracking pour les joueurs, les streameurs et les influenceurs

L’application Beam fonctionne de la même manière que Face ID, le système de reconnaissance faciale qui est notamment disponible sur l’iPhone 12 Pro que nous venons de tester. Cette technologie utilise le système de caméra TrueDepth qui « capture des données faciales précisées en projetant et en analysant plus de 30 000 points invisibles, afin de créer une carte de profondeur et de capturer une image infrarouge de votre visage ». D’ailleurs, Face ID devrait bientôt arriver sur les futurs MacBook.

Eyeware a expliqué que l’application Beam utilise la caméra frontale de l’iPhone pour suivre et analyser en continu les mouvements des yeux et de la tête de l’utilisateur avant de les transmettre au logiciel dédié sur PC. L’eye tracking est une technologie surtout utilisée par les streameurs et les joueurs professionnels afin que les spectateurs voient précisément ce qu’ils regardent à l’écran. Eyeware a également précisé que l’eye tracking pourrait être utilisé par les influenceurs des réseaux sociaux lorsqu’ils se filment en train de réagir à une vidéo.

Enfin, l’eye tracking est encore plus impressionnant dans les jeux vidéo, et notamment dans les simulateurs. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo partagée par Eyeware sur YouTube, l’eye tracking de l’application Beam est utilisé dans Microsoft Flight Simulator pour contrôler la caméra sans passer par une manette ou une souris. D’ailleurs, Microsoft Flight Simulator sera disponible sur les Xbox Series X et S à l’été 2021. Pour le moment, l’application Beam est en bêta privée. Elle sera compatible avec tous les modèles d’iPhone qui ont Face ID à sa sortie.

Source : Apple Insider