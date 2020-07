Face ID arrivera sur les futurs MacBook, des indices se cachent dans MacOS

Crédits : Apple

Nos confrères de 9to5mac sont allés fouiller les entrailles informatiques de la version beta 3 de MacOS 11 Big Sur. Ils y ont découvert un support préliminaire pour une « PearlCamera ». Les mieux informés se souviendront qu’il s’agit du nom de code qu’avait utilisé Apple pour la caméra TrueDepth présente sur les iPhone X et 11, les iPad Pro et bientôt l’iPad Air 2021 de 11 pouces.

Une nouveauté pour les futurs MacBook ARM

Ce n’est pas le seul élément qui trahit qu’Apple travaille à l’intégration de Face ID au sein de sa gamme MacBook. En effet, des mentions faisant référence à « FaceDetect » et « BioCapture » ont également été découvertes. Ce sont des fonctions présentes dans iOS, mais ne font visiblement pas partie de Catalyst, l’outil qui permet de faire des versions iOS des applications MacOS.

Sur les appareils mobiles, Face ID est rendu possible par l’association de 2 éléments : la caméra TrueDepth capable de capturer les reliefs et le chipset Ax Bionic. En effet, son réseau neuronal est utilisé pour effectuer la reconnaissance faciale. Elle a d’ailleurs dû être améliorée afin de prendre en compte le port du masque en cette période de pandémie de Covid-19.

Or Apple devrait arrêter l’utilisation de processeurs Intel pour ses MacBook au profit de processeurs maison sous technologie ARM similaires à ceux équipent les iPad et iPhone. Alors que les MacBook Air et Pro sont équipés de TouchID, il ne paraît pas illogique d’imaginer les futurs modèles fonctionnant avec TouchID, surtout s’il suffit à Apple de remplacer la webcam par une caméra TrueDepth et de porter l’algorithme sur le nouveau processeur, ce qui devrait s’avérer aisé puisqu’il aura la même architecture que les processeurs mobiles actuels. Rendez-vous en fin d’année pour en savoir plus.

Source : 9to5mac