Facebook déploie progressivement le thème sombre sur iOS

Le déploiement du thème sombre sur l’application iOS de Facebook est en cours. Certains utilisateurs d’iPhones et d’iPads ont eu la surprise de recevoir cette mise à jour bienvenue.

Alors que le site internet s’est récemment doté du thème sombre, ce n’était pas encore le cas de l’application. Facebook était le dernier réseau social à devoir adopter un thème noir pour son application, la nouvelle fonctionnalité destinée à reposer les yeux et la batterie est aujourd’hui disponible pour quelques utilisateurs iOS.

Crédit : FirmBee / Pixabay

L’interface de Facebook ne sera pas complètement noire comme nous on peut le voir dans Instagram et Messenger. Il s’agit plutôt d’un design en niveaux de gris avec des accents blancs pour les logos et les icônes. Cette décision sera certainement controversée parmi les utilisateurs de Facebook.

Les utilisateurs pourront activer ou désactiver manuellement le thème sombre de Facebook via le panneau des paramètres de l’application, mais il sera également possible d’ajuster l’apparence en fonction de vos préférences iOS. Cela signifie que l’application changera automatiquement son apparence suivant les réglages de votre téléphone.

Facebook vous avertit si vous partagez un article de plus de trois mois

Une nouvelle annoncée sur Twitter

Certains utilisateurs ont montré sur Twitter cette semaine qu’ils disposaient désormais d’un nouveau paramètre dans l’application Facebook pour activer le thème sombre. Pour y accéder, il suffit d’ouvrir l’application Facebook, de taper sur les trois lignes dans le coin inférieur droit et de chercher la section « Réglages et confidentialité ».

Facebook appears to be rolling out Dark Mode… https://t.co/qSfDa8d51e — Matt Navarra (@MattNavarra) June 26, 2020

Une bonne nouvelle pour votre batterie

Les thèmes sombres réduisent la lumière émise par les écrans des appareils, tout en respectant les rapports de contraste minimaux des couleurs. Ils contribuent à améliorer l’ergonomie visuelle en réduisant la fatigue oculaire, en ajustant la luminosité aux conditions d’éclairage actuelles et en facilitant l’utilisation de l’écran dans les environnements sombres.

Ils permettent également de réduire la consommation énergétique de votre téléphone et donc, d’économiser de la batterie. Le gain est notamment très important pour les téléphones équipés d’écrans OLED, celui-ci pouvant aller jusqu’à 30%.

Oculus Go : Facebook abandonne son casque d’entrée de gamme

Le mode sombre de l’application Facebook n’est pas encore disponible partout. Il n’y a pas de calendrier sur la date à laquelle Facebook prévoit de mettre cette fonctionnalité à la disposition de tous. Il est également possible que le design change avant la sortie, ou que Facebook teste plusieurs options différentes.

Crédit : 9to5mac