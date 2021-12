Facebook élue pire entreprise de l’année, toute la gamme des montres Garmin fuite, des scènes recyclées dans Spider-Man 3, c’est le récap’

Facebook (Meta) remporte la palme de la pire entreprise de l’année, les modèles de la marque Garmin dévoilés avant leur présentation officielle au CES 2022, des images recyclées ont été remarquées par les fans dans Spider-Man : No Way Home, c’est le récap’ du jour.

Facebook élue pire entreprise de l’année 2021

Chaque année, Yahoo Finance procède à la sélection des meilleures et des pires entreprises de l’année, grâce à un sondage mené auprès de 1541 personnes. En cette fin d’année 2021, c’est Facebook qui remporte la palme de la pire entreprise, devant Alibaba qui se place en deuxième position. Ces chiffres peu glorieux pourraient en partie expliquer le changement de nom de Facebook en Meta Platforms, qui ne semble pas pour autant avoir apaisé le public. La mauvaise perception du réseau social est essentiellement liée à l’éthique de l’entreprise.

Meta alias Facebook reste très mal perçu par le public malgré son changement de nom – Crédits : Chetraruc/Pixabay



On connait déjà les modèles Garmin de 2022

Le constructeur de montres Garmin prévoyait de présenter ses nouveaux produits au CES de Las Vegas en 2022. Malheureusement pour la marque, une fuite de Roland Quandt vient de lever le voile en avance sur tous les modèles à venir ainsi que les améliorations qui les accompagnent, tant au niveau du design, du suivi de la santé ou encore de la surveillance du sommeil. Garmin Instinct 2, Fénix 7, Venu 2 Plus, rendez-vous dans notre actu pour découvrir en détail les futures montres du constructeur américain.

Garmin va mettre à jour sa gamme à l’occasion du CES. Crédit : Garmin

Certaines scènes de Spider-Man 3 déjà vues dans des films précédents ?

Spider-Man 3 est enfin dans les salles et le succès de ce nouvel opus est au rendez-vous. Selon de nombreux fans très attentifs, certaines scènes présentes dans Spider-Man : No Way Home seraient recyclées. En effet, des images notamment aperçues lors du combat final ressembleraient étrangement à celles d’anciens films. Pour l’instant, Sony n’a pas encore confirmé ces informations mais le studio ne devrait pas tarder à fournir une explication.

