Facebook : il sera bientôt possible de voir les stories Instagram sur le réseau social

Cependant, l’entreprise expérimente en ce moment la possibilité de voir directement les stories d’Instagram sur Facebook, sans avoir à deux endroits en même temps.

Crédit : Facebook – Kon Karampelas / Unsplash

Seuls les utilisateurs d’Instagram qui ont lié leur compte Facebook verront vos stories sur Facebook s’ils activent l’option. L’application indique également que « les personnes qui ne vous suivent pas sur Instagram ne peuvent pas voir votre story. ». Vos stories Instagram ne toucheront donc pas spécialement davantage d’utilisateurs en étant sur deux plateformes à la fois.

En d’autres termes, les amis Facebook qui vous suivent également sur Instagram pourront voir à la fois vos stories Instagram et Facebook sans jamais quitter l’application Facebook. Ce test intervient alors que Facebook continue à fusionner Instagram et son principal réseau social. Le mois dernier, Facebook a lancé un nouveau test sur la messagerie Instagram pour certains utilisateurs. En effet, l’entreprise travaille également sur la fusion des messages entre les deux applications, dans le but de relier plus étroitement toutes ses applications. Facebook veut également donner la possibilité aux utilisateurs de Messenger de voir leurs messages Whatsapp.

L’origine des stories sera indiquée

Selon la plateforme, Facebook apposera le label « Facebook Stories » et « Instagram Stories » pour simplifier l’expérience des utilisateurs. Il sera alors possible de savoir d’où vient la story que vous êtes en train de visionner. Il sera possible de choisir d’activer cette fonctionnalité et les paramètres de confidentialité resteront les mêmes. On ne sait pas s’il sera également possible de partager les Reels d’Instagram sur Facebook.

Bien que les stories soient visibles sur Facebook, les utilisateurs verront toutes les vues et réponses aux stories sur Instagram. Le changement de stratégie a été repéré par @ec_wife sur Twitter, puis confirmé par Facebook au consultant Matt Navarra.

Source : Matt Navarra