Facebook : la moitié du temps passé sur le réseau est consacré aux vidéos

Facebook se porte bien, même très bien. Le réseau social de Mark Zuckerberg a enregistré l’une de ses plus fortes croissances depuis des années. En 2021, son chiffre d’affaires a dépassé les 29 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 56 % par rapport à l’année dernière. Facebook compte aussi plus de 3,5 milliards de personnes actives par mois. Quant à lui, Facebook Marketplace comptait 1 milliard d’utilisateurs il y a quelques mois. Que font ces milliards d’utilisateurs sur Facebook ? Quelles sont leurs habitudes ?

Des jeunes sur leur smartphone – Crédit : ROBIN WORRALL / Unsplash

Mark Zuckerberg a révélé que « les vidéos représentent désormais près de la moitié du temps passé sur Facebook ». En ce qui concerne Instagram, les Reels qui concurrencent TikTok sont « le plus grand contributeur à la croissance de l’engagement ». En effet, les utilisateurs sont de plus en plus friands de vidéos courtes similaires à celles que l’on retrouve sur TikTok.

Pour Mark Zuckerberg, le metaverse est l’avenir de Facebook

Le PDG de Facebook n’a pas donné plus de chiffres en ce qui concerne l’utilisation de ses plateformes. Il n’a cependant pas manqué de rappeler que l’entreprise se concentre désormais sur le shopping et les créateurs de contenu pour devenir une « entreprise metaverse ». C’est l’objectif ultime de Mark Zuckerberg. Qu’est-ce que ce fameux metaverse dont nous entendons si souvent parler ?

Le metaverse est un univers où le virtuel et la réalité s’entremêlent pour ne former plus qu’un. Selon Mark Zuckerberg, « vous pouvez en quelque sorte considérer cela comme un Internet incarné dans lequel vous êtes plutôt que de simplement le regarder. En gros, vous allez pouvoir faire tout ce que vous pouvez faire sur Internet aujourd’hui, ainsi que certaines choses qui n’ont pas de sens sur Internet aujourd’hui comme la danse ». C’est dans ce but de transformer Facebook en metaverse que le patron de Facebook crée une nouvelle équipe dirigée par un responsable d’Instagram.

Facebook ne se portera pas aussi bien au deuxième semestre de 2021

Enfin, malgré les excellents résultats de Facebook pour le premier semestre de 2021, le directeur financier Dave Wehner prévient que les revenus et la croissance vont « décélérer considérablement » au second semestre.

Cette décélération sera en partie due à iOS 14.5 d’Apple qui permet aux utilisateurs de refuser les publicités ciblées avec l’App Tracking Transparency (ATT). Bien sûr, Facebook fait tout son possible pour éviter une telle chose. Il est même allé jusqu’à faire croire aux utilisateurs que la plateforme pourrait devenir payante.

Source : Engadget