Facebook : l’ancienne interface sera abandonnée en septembre

L’entreprise américaine a commencé à envoyer des notifications à une poignée d’utilisateurs, annonçant que l’interface Facebook classique sera supprimée et deviendra inaccessible à tous à partir de septembre.

Fin mars, Facebook a commencé à mettre à jour sa version web en y ajoutant une nouvelle interface utilisateur et le mode sombre. Depuis, le thème sombre est également arrivé sur iOS. Le réseau social a proposé des icônes arrondies, une interface utilisateur zoomée et une taille de police plus importante.

Dans cette mise à jour, l’interface utilisateur est plus claire. De plus, les différentes sections ont été disposées de manière appropriée et sont bien espacées. En outre, la navigation est plus facile et plus fluide dans le « nouveau Facebook ». Enfin, la transition vers la page d’accueil se fait plus rapidement.

Pour l’instant, Facebook propose aux utilisateurs qui le souhaitent de revenir vers l’ancienne version de l’interface. Cette option ne sera plus accessible dès le mois prochain.

Comme vous le savez peut-être déjà, l’ancienne interface de Facebook avait un thème bleu, car son cofondateur et PDG Mark Zuckerberg est daltonien rouge-vert, et le bleu est la couleur qu’il voit le mieux.

Facebook s’améliore petit à petit

Dernièrement, on apprenait que Facebook commençait à fusionner les discussions d’Instagram et de Messenger. Cela permettra aux utilisateurs de discuter avec leurs amis sans devoir changer d’application.

Le réseau social a également lancé Reels, un concurrent de TikTok. Cette fonctionnalité entend bien prendre la place laissée vacante laissée par TikTok après avoir été bannie des Etats-Unis.

Si vous êtes un ancien utilisateur et que l’ancienne interface de Facebook vous manque, vous pouvez envisager de passer les prochaines semaines dessus, car ça ne sera bientôt plus possible.

