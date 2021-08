Facebook : les appels audio et vidéo seront bientôt de retour dans l’application principale

En 2014, Facebook s’est officiellement séparé de Messenger après avoir lancé l’application de messagerie standalone en 2011. Depuis, les utilisateurs du réseau social doivent toujours passer par Messenger pour faire des appels vidéo ou audio.

Logo Facebook – Crédit : Brett Jordan / Unsplash

Initialement, ce choix n’a pas été facilement accepté par tous les utilisateurs. En effet, certains trouvaient ça pénible de devoir utiliser une application tierce pour appeler leurs amis alors qu’ils s’étaient toujours servis de l’application Facebook uniquement.

Les fonctionnalités principales de Messenger reviennent sur Facebook 6 ans plus tard

Le réseau social de Mark Zuckerberg qui a dissimulé un rapport compromettant est donc en train de tester le retour des appels audio et vidéo dans l’application principale. Cela signifie que vous pourrez passer des appels directement depuis l’application Facebook.

L’objectif du géant des réseaux est probablement de limiter le nombre de fois qu’un utilisateur passe de Facebook à Messenger, et vice versa. D’ailleurs, le chiffrement de bout en bout a été ajouté aux appels sur Messenger. Cette mesure de sécurité sera probablement aussi ajoutée aux appels audio et vidéo depuis le réseau social.

Facebook a confirmé que cette nouvelle fonctionnalité est en cours de test dans « plusieurs pays, dont les États-Unis ». Cependant, il n’a pas précisé le nombre d’utilisateurs qui peuvent tester les appels audio et vidéo. Il n’a pas non plus annoncé les répercussions du retour de cette fonctionnalité sur Messenger. Facebook a seulement déclaré que : « pour une expérience complète de messagerie, d’appel audio et vidéo, les gens doivent continuer à utiliser Messenger ».

Des utilisateurs craignent déjà d’assister au déclin de Messenger, même si cela semble fortement improbable. Certains vont apprécier de ne pas avoir à basculer plusieurs fois par jour entre Facebook et Messenger tandis que d’autres redoutent de voir le réseau social et notamment la timeline à chaque fois qu’ils peuvent passer un appel. En tout cas, cette décision de Facebook ne fait pas encore l’unanimité. Pour le moment, Facebook protège ses utilisateurs en Afghanistan en leur permettant de verrouiller facilement leur compte.

Source : The Verge