Facebook : les lunettes connectées seront des montures Ray-Ban

Google Glass, Apple iGlasses, Amazon Echo Frames… les lunettes connectées font parler d’elles depuis des années et se présentent comme la future révolution high-tech. Certains projets ont été avortés, d’autres se sont concrétisés. Aujourd’hui, c’est au tour de Facebook de sortir son projet du placard. On apprend notamment que les futures lunettes connectées du réseau social seront des montures Ray-Ban.

Logo de Facebook – Crédit : Alex Haney / Unsplash

Avant d’être un objet technologique, une paire de lunettes connectées reste une paire de lunettes classique et fonctionne peu ou prou de la même manière : le confort et l’esthétisme sont donc des facteurs importants. Autant dire que Facebook en a conscience, puisque Mark Zuckerberg aurait déclaré lors d’une conférence sur les résultats de l’entreprise : « Pour l’avenir, le prochain produit sera le lancement de nos premières lunettes intelligentes Ray-Ban, en partenariat avec EssilorLuxottica. Les lunettes ont leur facteur de forme emblématique, et elles vous permettent de faire des choses assez intéressantes. »

La célèbre marque américaine de lunettes Ray-Ban appartient aujourd’hui au groupe EssilorLuxottica, fusion du français Essilor et de l’italien Luxottica. Leader dans la conception et la vente de verres et de montures, le partenariat avec EssilorLuxottica annonce une paire de lunettes connectées Facebook confortable et de qualité.

Un projet de lunettes connectées qui en est encore qu’à ses premiers balbutiements

En 2019, une rumeur courait comme quoi Facebook cherchait à développer sa propre paire de lunettes intelligentes en partenariat avec Ray-Ban. Inutile de préciser que la rumeur était donc fondée, et que les lunettes connectées Facebook, conjointement développées par Ray-Ban et EssilorLuxottica, verront bel et bien le jour.

Reste que les détails concernant le produit restent très flous, voire carrément inexistants. Mis à part les partenaires impliqués dans le projet, difficile de se prononcer sur le futur produit du géant de la Silicon Valley. Les dernières fuites laissent néanmoins penser que la paire de lunettes connectées Facebook n’intégrerait pas d’écran, faisant alors le choix de ne pas utiliser de la réalité augmentée.

Le projet Google Glass n’est plus, mais force est de constater que d’autres marques souhaitent s’engouffrer dans ce marché où tout reste encore à construire. Les prochaines années risquent alors d’être particulièrement existantes pour les fans de nouvelles technologies.

Source : Ubergizmo