Facebook Marketplace compte 1 milliard d’utilisateurs

Si vous n’utilisez pas Facebook ou que vous ne fréquentez pas régulièrement le réseau social, vous n’avez peut-être encore jamais entendu parler de Facebook Marketplace. Lancé en 2016 aux États-Unis et déployé en France l’année suivante, Facebook Marketplace est considéré comme le concurrent de LeBonCoin sur le territoire.

Interface de Facebook Marketplace – Crédit : Facebook

Sur Facebook Marketplace, les utilisateurs du réseau social peuvent vendre et acheter des objets entre eux. La plateforme vient de partager ses résultats financiers du premier trimestre de 2021. Mark Zuckerberg qui a aussi annoncé l’arrivée de nouvelles fonctionnalités sur Instagram pour permettre aux influenceurs de gagner plus d’argent a déclaré que : « nous avons réalisé un bon trimestre en aidant les gens à rester connectés et les entreprises à se développer ».

1 milliard d’utilisateurs sur Facebook Marketplace et 1 million de magasins sur Facebook Shops

D’après les derniers résultats financiers, Facebook Marketplace compte désormais 1 milliard d’utilisateurs. De plus, il y a 1 million de magasins sur Facebook Shops et plus de 250 millions d’utilisateurs interagissent avec ces magasins tous les mois. Pour rappel, le réseau social de Mark Zuckerberg a lancé l’année dernière Facebook Shops pour aider les marques et les petites entreprises à se lancer dans l’e-commerce. Une page professionnelle permet de créer automatiquement une boutique Facebook Shop.

La pandémie de Covid-19 a évidemment contribué au développement de Facebook Marketplace et de Facebook Shops. D’après Mark Zuckerberg, l’e-commerce est « devenu beaucoup plus important ». En effet, nous vous avions récemment annoncé qu’Amazon Prime profite de la pandémie de Covid-19 en dépassant les 200 millions de membres. Facebook Marketplace et Facebook Shops ont donc eux aussi profité de la situation sanitaire pour gagner en popularité.

Enfin, Mark Zuckerberg a conclu que : « nous continuerons d’investir de manière agressive pour offrir des expériences nouvelles et significatives pour les années à venir, y compris dans des domaines plus récents comme la réalité augmentée et virtuelle, le commerce et l’économie des créateurs ». D’ailleurs, si vous voulez aussi essayer de vendre des affaires sur Facebook Marketplace, n’hésitez pas à consulter notre guide détaillé avec des astuces et toutes les étapes nécessaires.

Source : Engadget