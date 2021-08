Facebook Messenger : le chiffrement de bout en bout ajouté aux appels vocaux et vidéos

Facebook est parfois pointé du doigt pour ne pas laisser une grande place à l’aspect privé de la vie de ses utilisateurs. Mais cette fois-ci, l’entreprise a décidé de leur garantir plus de sécurité. Après avoir constaté une forte hausse des appels vidéos et vocaux sur sa plateforme, l’annonce du chiffrement a été faite. En effet, plus de 150 millions d’appels sont passés quotidiennement. On peut imaginer le rôle des confinements successifs dans cette hausse.

Crédit : Brett Jordan

Toutefois, Facebook a déclaré qu’il serait toujours possible de signaler des messages chiffrés enfreignant les règles. En effet, certains utilisateurs s’alarment des dangers que le chiffrement peut représenter, notamment concernant les activités criminelles en ligne.

Si le chiffrement rassure, l’opacité est elle souhaitable ?

Nombreux sont les gouvernements qui, comme à leur habitude, ont souhaité bénéficier d’une voie d’accès dans le chiffrement. Il en va selon eux de la sécurité générale. Certains messages ou photos sont essentiels aux enquêtes judiciaires ainsi qu’à la lutte contre le terrorisme et autres activités criminelles. Apple avait déjà fait une offre en ce sens, proposant un outil capable de repérer avec plus d’efficacité les contenus à caractère illégal. Facebook, déjà très alerte à ce propos, pourrait bien proposer une mesure similaire.

En outre, Facebook a annoncé être en train de tester le chiffrement de bout en bout pour Instagram, ainsi que pour les discussions de groupes sur messenger. Il faudra attendre 2022 pour voir arriver chiffrement automatique des messages. Mais les utilisateurs peuvent en fait déjà en jouir sur demande. L’option « Conversation secrète » est disponible depuis un temps et offre un chiffrement de bout en bout.

Source : Gizmodo