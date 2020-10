Facebook Messenger : nouveau logo, nouvelles fonctionnalités

Facebook Messenger revoit son logo et ajoute de nouvelles fonctionnalités. L’entreprise déploie de nouveaux thèmes de chat, en plus des autocollants et d’un mode fantôme, dans le cadre de son initiative visant à connecter les utilisateurs de Facebook avec les personnes sur Instagram.

Facebook a détaillé toutes les nouvelles fonctionnalités dans un article. Selon l’entreprise, « le nouveau look reflète un changement vers l’avenir de la messagerie – une façon plus dynamique, plus amusante et plus intégrée de passer du temps avec vos personnes préférées, sur vos applications et appareils préférés. ».

Refonte Messenger – Crédit : Facebook

Le nouveau logo de Messenger adopte le dégradé du logo Instagram, passant du bleu uni de Facebook au bleu-rose. Ce changement intervient dans le cadre de son intention de fusionner les discussions Instagram et celles de Messenger. En plus d’Instagram, ce sont les discussions WhatsApp qui pourraient bientôt être intégrées à Messenger.

De nouvelles fonctionnalités et options de personnalisation

Facebook a introduit de nouveaux thèmes sur Messenger. Ceux-ci comprennent « Amour » et « Style tie-dye ». Les autocollants Selfie permettent aux utilisateurs d’ajouter des icônes à leurs photos, tandis que le mode « fantôme » fait disparaître les discussions.

Normalement, il n’y a pas de mise à jour à effectuer pour recevoir ces nouvelles fonctionnalités. Facebook les déploie progressivement à tous les utilisateurs. Cependant, vous devrez avoir la dernière mise à jour de l’application pour voir apparaître le nouveau logo de Messenger.

La communication entre les utilisateurs de Messenger et d’Instagram devrait d’abord être testée aux États-Unis, avant un déploiement plus général à travers le monde. La plateforme a introduit plusieurs autres nouvelles fonctionnalités au cours des derniers mois, notamment le partage d’écran et la possibilité de faire des visioconférences avec jusqu’à 50 personnes. Récemment, Facebook avait également annoncé la possibilité de créer vos effets de réalité augmentée pour Messenger et Portal dès l’année prochaine.

Source : Facebook