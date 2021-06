Facebook : sa première montre connectée aura deux caméras et un cardiofréquencemètre

Une smartwatch Facebook à environ 400 dollars arrivera l’année prochaine avec des caméras détachables pour partager facilement des photos via les réseaux sociaux de l’entreprise, selon un nouveau rapport de The Verge.

The Verge rapporte que la caméra frontale de la caméra frontale de Facebook fonctionnera principalement pour les appels vidéo tandis que la caméra 1080p à l’arrière (qui disposera également d’un autofocus) pourra être détachée du corps de la montre et être plus facilement utilisée pour prendre des photos et des vidéos.

Vous pourrez donc partager vos photos avec tous les services de Facebook. Cela inclut évidemment Instagram et WhatsApp, qui appartiennent tous deux à l’entreprise. Comme ses concurrentes comme l’Apple Watch, la montre pourrait être dotée d’un moniteur de fréquence cardiaque. L’appareil fonctionnerait avec une version personnalisée d’Android et offrirait également une connectivité LTE.

Facebook souhaiterait que ses clients utilisent la montre de la même manière qu’ils utilisent un smartphone. Facebook aurait également fait appel à des entreprises pour créer des accessoires pour sa montre. Par conséquent, il serait par exemple possible de fixer la caméra à des objets tels que les sacs à dos.

Quand arrivera la montre connectée de Facebook ?

La montre connectée de Facebook devrait arriver l’été prochain. On ne sait pas encore combien Facebook prévoit de facturer sa première smartwatch, mais le prix pourrait avoisiner les 400 dollars. Plusieurs coloris seront proposés, dont blanc, noir et or.

En plus de sa montre, on sait que Facebook travaille sur un bracelet qui permet de contrôler la réalité augmentée avec la pensée. Le bracelet est équipé de capteurs électromyographiques de signal musculaire (EMG). Ils sont capables de détecter de très faibles mouvements d’à peine un millimètre. L’objectif à terme est d’avoir une détection uniquement par la pensée, sans avoir recours aux mouvements.

De plus, Facebook dévoilera bientôt des lunettes connectées. Nous apprenions l’année dernière que ces lunettes encore à l’état de prototype font partie du projet Aria. Finalement, les lunettes intelligentes de Facebook arriveront bel et bien cette année, mais sans réalité augmentée.

Source : The Verge