Facebook se prépare à annoncer son clone de Clubhouse aujourd’hui

Facebook se préparerait à faire plusieurs annonces en rapport avec l’audio dans les réseaux sociaux. Il présenterait donc son clone de Clubhouse ainsi qu’une mise à jour pour Messenger Rooms et un partenariat avec Spotify pour améliorer les recommandations.

Facebook a préparé son propre produit pour concurrencer le réseau social audio Clubhouse qui est toujours en bêta privée à l’heure actuelle, mais qui rencontre néanmoins un énorme succès. Nous vous annoncions déjà le mois dernier que Facebook était en train de travailler sur un produit appelé Fireside, ce qui se traduirait par « au coin du feu » en français. L’aspect convivial serait ainsi la priorité du nouveau service.

Logo Facebook – Crédit : Brett Jordan / Unsplash

Le média Vox a rapporté que Facebook a prévu plusieurs annonces aujourd’hui, lundi 19 avril. Elles ont toutes un rapport avec l’audio. En plus du concurrent de Clubhouse, le réseau social de Mark Zuckerberg annoncerait aussi une mise à jour importante de Messenger Rooms et un partenariat avec Spotify.

Un Clubhouse à la façon Facebook, du nouveau chez Messenger Rooms et un partenariat avec Spotify

Malgré le récent vol des données d’1,3 million de comptes, Clubhouse reste l’un des réseaux sociaux qui cartonnent le plus en ce moment. Selon lui, ce n’était d’ailleurs pas une véritable fuite de données puisque celles-ci sont publiquement accessibles. Quoi qu’il en soit, Facebook compte bien lui de faire de l’ombre en ajoutant un nouveau produit à sa panoplie de services. Nous ne savons pas encore grand-chose à son sujet, ni même s’il s’appelle bel et bien Fireside, mais son fonctionnement devrait être similaire à celui de Clubhouse. En effet, les utilisateurs se regroupent dans des salles virtuelles et communiquent avec seulement leur voix.

De plus, la mise à jour de Messenger Rooms apportera un nouveau mode « Audio only ». Celui-ci permettra aux utilisateurs de ne pas toujours utiliser leur caméra. Facebook emboîte ainsi le pas aux autres services de visioconférence comme Zoom qui ont récemment ajouté la même fonctionnalité. Pour rappel, Messenger Rooms a été lancé en mai 2020 pour concurrencer Zoom avec la possibilité d’avoir 50 participants sur un seul appel.

Enfin, Facebook serait en train de travailler avec Spotify afin de proposer aux utilisateurs des recommandations de podcasts personnalisées. Nous ne savons pas encore sous quelle forme ce service se présentera et comment il fonctionnera.

Source : Apple Insider