Facebook travaille sur une application Instagram destinée aux enfants

Le patron d’Instagram a confirmé sur son compte Twitter que le réseau social travaillait sur une nouvelle version de la célèbre application. Celle-ci sera exclusivement destinée aux enfants de moins de 13 ans. Pour développer le projet, Facebook a fait appel à Pavni Diwanji, responsable de YouTube Kids et des produits « famille » chez Google.

Un Instagram destiné aux moins de 13 ans – Crédit : Andrea Piacquadio/Pexels

L’objectif de cette plateforme sera de fournir un réseau social sur lequel les enfants pourront naviguer et échanger avec leurs amis en toute sécurité. Le projet en est encore à ses balbutiements et aucun détail n’a été divulgué. Facebook a néanmoins expliqué que le fonctionnement de cet Instagram reposera sur le contrôle parental. Ainsi que sur une série de produits adaptés aux moins de 13 ans. Des outils inspirés de Messenger Kids, messagerie sur laquelle les parents peuvent contrôler les contacts et interactions de leurs enfants.

La firme de Mark Zuckerberg fait régulièrement l’objet de critiques, en raison de ses lacunes concernant la protection des mineurs. Pour y répondre, Facebook a toute une liste de nouveaux produits en préparation. Cette semaine, Instagram a notamment commencé à déployer de nouvelles fonctionnalités visant à réduire les interactions entre les adultes et les adolescents.

Un public très jeune et des scandales en perspective

L’application Instageam est normalement interdite aux moins de 13 ans. Mais il est difficile pour les réseaux sociaux de contrôler l’âge des utilisateurs de manière efficace. Selon Adam Mosseri, de plus en plus d’enfants demandent à leurs parents de rejoindre Instagram. C’est pourquoi cette nouvelle version pour les plus jeunes fait partie des priorités de Facebook, a indiqué le président des produits du groupe Vishal Shah.

Ce nouvel Instagram destiné aux enfants risque cependant de recevoir de nombreuses critiques. En 2019, une « erreur technique » avait permis aux utilisateurs de Messenger Kids de participer à des conversations avec des adultes non approuvés par leurs parents. Suite à ce scandale, Facebook a déployé de nouveaux outils pour renforcer la sécurité de sa messagerie pour mineurs. Mais les réseaux sociaux ne sont jamais à l’abri d’une faille. Et celles touchant un public de moins de 13 ans seront certainement plus difficiles à pardonner.

Source : Business Insider