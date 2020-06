Facebook va donner la possibilité de couper les pubs politiques

Les élections présidentielles américaines se rapprochent, et avec elles une tempête médiatique qui risque d’être encore plus forte cette année. Les utilisateurs de Facebook auront donc la possibilité de couper toutes les publicités politiques s’ils le souhaitent.

Crédit : Facebook

Les publicités politiques sur les réseaux sociaux permettent aux différents candidats de cibler un public bien spécifique par rapport aux autres médias. Bien que cela peut être une bonne chose et un moyen efficace de prendre de l’avance sur les autres campagnes, les politiciens peuvent s’en servir à des fins peu scrupuleuses. D’autant plus que Facebook a toujours exclu les publicités politiques de son système de vérification des faits. Impossible donc pour les utilisateurs de savoir si les politiciens propagent de fausses informations. Leur vote pourrait alors en être impacté de façon négative. C’est d’ailleurs pour cette raison que Twitter a tout simplement banni les publicités politiques de sa plateforme depuis quelques mois.

Facebook s’engage à donner des informations à propos du vote et à couper les publicités si besoin

Mark Zuckerberg a annoncé la nouvelle position de Facebook face aux élections présidentielles américaines qui ne sont maintenant plus très loin. La plateforme va faire de son mieux pour guider ses utilisateurs le long du processus. La vice-présidente de la gestion des produits et de l’impact social chez Facebook, Naomi Gleit, a déclaré dans un billet de blog que leur objectif est d’aider 4 millions de personnes à s’inscrire pour voter. Pour y parvenir, les utilisateurs américains auront à leur disposition un centre d’information sur le vote qui leur donnera toutes les informations nécessaires en fonction de leur état de résidence.

Éduquer les utilisateurs du mieux possible n’est pas l’unique objectif de Facebook. Il va aussi leur donner la possibilité de couper complètement n’importe quel type de publicités politiques. La fonctionnalité est en cours de déploiement depuis hier. Elle devrait être disponible pour tous les utilisateurs d’ici quelques semaines. Comme Naomi Gleit l’a clairement expliqué, « vous pouvez le faire sur Facebook ou Instagram directement à partir de toute publicité à caractère politique ou social ou via les paramètres publicitaires de chaque plateforme ». C’est une très bonne initiative de la part de Mark Zuckerberg. Certains utilisateurs savent déjà pour qui ils veulent voter et ne changeront pas d’avis. Voir des publicités politiques à longueur de journée gâcherait donc leur expérience sur la plateforme.

Les États-Unis ne seront pas le seul pays à profiter de cette fonctionnalité. Si elle fonctionne correctement sur le territoire américain, elle sera déployée dans d’autres pays pour de futures élections présidentielles. En tout cas, Facebook est bien déterminé à ne pas refaire les mêmes erreurs qu’il a commises dans le passé face à la désinformation. Espérons que ces nouvelles mesures permettent aux utilisateurs de mieux vivre les élections présidentielles américaines.

Source : Tech Crunch