Facebook va supprimer la reconnaissance faciale sur les photos et vidéos

Meta, la maison-mère de Facebook, vient d’annoncer la fin de la reconnaissance faciale sur la plateforme. Ce système sera supprimé dans les semaines à venir avec les données de plus d’un milliard d’utilisateurs qui s’en sont déjà servi.

C’est bientôt la fin de la reconnaissance faciale de Facebook. Ce système controversé depuis fort longtemps sera supprimé dans les semaines à venir. Meta qui est la maison-mère de Facebook vient de l’annoncer. Plus d’un milliard de modèles individuels de reconnaissance faciale seront aussi définitivement supprimés par la même occasion.

Facebook – Crédit : Solen Feyissa / Unsplash

Depuis son lancement sur la plateforme en 2010, la reconnaissance faciale a été critiquée à maintes reprises. Il y a notamment eu des problèmes d’identification des personnes de couleur ou des problèmes de confidentialité. Meta a justifié cette décision de supprimer la reconnaissance faciale en expliquant que : « nous devons peser les cas d’utilisations positives de la reconnaissance faciale par rapport aux préoccupations sociétales croissantes, d’autant plus que les régulateurs n’ont pas encore défini de règles claires ».

À lire aussi > Facebook vise les jeunes adultes pour lutter contre TikTok

La reconnaissance faciale des photos et vidéos disparaîtra totalement de Facebook d’ici quelques semaines

Une fois que le système de reconnaissance faciale sera supprimé, les visages des utilisateurs dans les photos et les vidéos ne pourront plus être automatiquement identifiés. Le vice-président de l’intelligence artificielle de Facebook, Jerome Pesenti, a précisé que : « ce changement représentera l’un des changements les plus importants dans l’utilisation de la reconnaissance faciale dans l’histoire de la technologie ».

En effet, plus d’un tiers des utilisateurs actifs au quotidien sur Facebook ont activé la reconnaissance faciale automatique. La suppression de ce système est aussi à double tranchant. La fonctionnalité ATT (texte alternatif automatique) sera effectivement impactée. Celle-ci est capable de générer des descriptions d’images pour les utilisateurs malvoyants et aveugles. Elle ne pourra donc plus indiquer les noms des personnes se trouvant dans la photo ou la vidéo.

Enfin, Meta ne tourne pas entièrement le dos à la reconnaissance faciale. Jerome Pesenti a confirmé que : « pour l’avenir, nous considérons toujours la technologie de reconnaissance faciale comme un outil puissant, par exemple pour les personnes ayant besoin de vérifier leur identité ou pour prévenir la fraude et l’usurpation d’identité ». Meta continuera donc à travailler de son côté sur cette technologie en faisant appel à « des experts extérieurs ». Quoi qu’il en soit, le système de reconnaissance faciale des photos et vidéos sera bientôt supprimé sur Facebook, mais Meta n’a pas donné de date précise.

Source : Slash Gear