Facebook : vous pourrez bientôt créer vos effets de réalité augmentée pour Messenger et Portal

Effets de réalité augmentée sur Instagram – Crédit : Facebook

À l’occasion de l’évènement Facebook Connect qui s’est tenu il y a quelques heures, la firme de Mark Zuckerberg a annoncé expandre les plateformes sur lesquelles les effets de réalité augmentée peuvent être utilisés. Ainsi, les effets de réalité augmentée créés par les utilisateurs seront disponibles l’année prochaine sur le service de messagerie instantanée Messenger et les écrans connectés Portal.

Plus d’un million d’effets de réalité augmentée ont déjà été créés et publiés

Les effets de réalité augmentée ont connu un pic de popularité ces derniers mois. En effet, les utilisateurs ont déjà publié plus d’un million d’effets sur Facebook et Instagram. Disponible depuis août 2019 sur ce dernier, cette fonctionnalité permet de varier les photos, les vidéos et les stories. Tout le monde peut créer des effets de réalité augmentée depuis l’application Spark AR Studio. D’ailleurs, celle-ci comptabilise déjà plus de 400 000 créateurs à travers 190 pays.

Selon Facebook, plus de 600 millions d’utilisateurs se servent de la réalité augmentée chaque mois sur ses plateformes. À titre d’information, environ 55 % des créateurs d’effets de réalité augmentée sont des femmes. Des effets de ce type sont déjà disponibles sur Messenger et Portal. Néanmoins, ce sont ceux créés par les équipes de Facebook.

La gamme de produits Portal de Facebook comprend pour le moment quatre appareils. Il y a Portal, Portal Mini, Portal+ et Portal TV qui permet de transformer un écran de télévision en écran connecté dédié au réseau social. De plus, Facebook travaille en collaboration avec New York Times. Leur but est de faire des stories sur l’actualité en se servant de la réalité augmentée. Enfin, Facebook a également présenté lors de l’évènement un projet de lunettes de réalité augmentée sur lequel il est en train de mener des recherches.

Source : Engadget