Des bombes pour détourner l’éruption volcanique aux îles Canaries

Casimiro Curbelo (Casimiro Curbelo), le président du conseil d’administration de La Gomera, a fait des remarques étranges lorsqu’il est apparu dans l’émission télévisée espagnole El Espejo Canario la semaine dernière. Il s’est exprimé à propos des solutions possibles pour empêcher les destructions qui ont laissé des parties de l’île ravagées.

L’éruption de la Cumbre viaje – Crédits : VP68/Pixabay

Il estime que des bombes pourraient être utilisées pour détourner la lave incandescente des infrastructures et des cultures. « C’est peut-être de la folie, mais j’ai l’impression d’un point de vue technologique qu’il faut essayer. »

L’idée attire les moqueries sur les réseaux

La réponse peu orthodoxe de M. Curbelo à la catastrophe naturelle a été beaucoup ridiculisée en ligne. Cependant, la suggestion de M. Curbelo n’est peut-être pas si farfelue. Selon un rapport publié dans Live Science, des bombes ont déjà été larguées sur des volcans pour tenter de contrôler leurs coulées de lave.

7000 personnes ont déjà quitté leur habitat

Le volcan a fait des ravages dans les maisons, les bureaux et de grandes étendues de terre dans toute la région sud-ouest de l’île. Si l’éruption n’a fait aucune victime, la lave a détruit plus de 2 000 bâtiments et déjà avalé 900 hectares de l’île. Environ 7 000 personnes ont déjà été forcées de s’échapper à cause des coulées de lave, et des jets de lave projetés à des centaines de mètres de hauteur.

Le président ne partage pas le même avis

Le président des îles, Angel Victor Torres, considère que la population doit apprendre à vivre avec l’éruption. Il a dit : « La seule certitude est qu’il n’y a pas de certitude. » « La réalité est que nous devons vivre avec un volcan qui décidera quand s’arrêter. »

