Falcon et le Soldat de l’Hiver : Disney+ restaure les scènes sanglantes « censurées »

La scène de l’épisode 3 de Falcon et le Soldat de l’Hiver avant et après la censure – Crédit : Disney+

Falcon et le Soldat de l’Hiver a permis d’introduire un nouveau Captain America dans le MCU, le faucon prenant la suite de John Walker devenu U.S. Agent. Un an après la diffusion de la série sur Disney+, cette dernière a refait l’actualité pour une raison étonnante. En l’occurrence, des internautes ont remarqué que Disney+ avait censuré certaines scènes violentes de Falcon et le Soldat de l’Hiver. Notamment dans l’épisode 3 lorsque Bucky embroche une femme avec une barre en métal. Après la modification, cette dernière ricochait sur le personnage.

Toujours dans l’épisode 3, Zemo achève le scientifique Nagel en lui tirant dessus. Du sang ruisselle alors sur son corps alors que ses yeux restent ouverts. Une fois éditée, la scène n’inclut plus aucune trace d’hémoglobine. Les yeux de la victime sont en outre fermés.

Falcon et le Soldat de l’Hiver : un bug technique à l’origine de la censure

Cette censure apparente en a étonné plus d’un puisque d’autres scènes gorgées de violence n’ont pas été modifiées dans le programme ou dans d’autres contenus de la plateforme. Il semblait ainsi étonnant que la firme de Mickey mette en application une censure uniquement sur certaines séquences. Nous disposons désormais de l’explication.

Rédacteur pour le Hollywood Reporter, Ryan Parker a expliqué que les édits n’étaient pas intentionnels. « J’ai appris d’une source fiable qu’il s’agissait d’un problème de contrôle logiciel et que le mauvais fichier avait récemment été publié accidentellement. Il a été corrigé dans la foulée », assure le journaliste. Et comme le révèlent nos confrères de The Direct, les scènes d’origine ont été rétablies, au moins depuis le 6 avril.

Après avoir fait un saut sur Disney+, nous pouvons vous confirmer que les séquences initiales montrant le sang et l’embrochement sont bel et bien revenues. De quoi calmer la grogne. En revanche, une saison 2 de Falcon et le Soldat de l’Hiver risque malheureusement de ne jamais débouler malgré les attentes des fans.

Source : The Direct