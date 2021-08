Falcon et le soldat de l’Hiver : un fan fabrique une version VHS rétro de la série

L’ instagrameur @devaughnstapes vient de dévoiler sa dernière création : une vieille VHS de la série Falcon et le Soldat de l’Hiver.

Ce n’est pas la première fois que devaughnstapes sévit sur les réseaux sociaux. Fan absolu des franchises de supers-héros, le jeune homme s’amuse depuis plusieurs années à créer des VHS rétro de ses programmes favoris. Après WandaVision ou encore Spider-Man, cet influenceur s’est donc attaqué à Falcon. Rien n’est laissé au hasard dans le design de l’objet : cartonnage abîmé pour donner un aspect plus réel, véritable cassette dans le boîtier…

La fausse version VHS de Falcon – Crédit : Instagram / @devaughnstapes

Si la VHS est aujourd’hui un objet vintage et désuet, ce détournement est aussi audacieux que réussi. Sur son compte Instagram, le jeune homme dévoile également ses autres projets, tous plus fous les uns que les autres.

Falcon et le soldat de l’Hiver : la version VHS

Point amusant, le design même semble tout droit sorti des années 90. Sur fond noir avec une écriture jaune, la ligne graphique fait clairement penser à Jackie Brown de Tarantino. Tous les codes de nos ancienne VHS sont bien présents. On retrouve à l’avant un visuel pas vraiment stylisé, reprenant seulement les éléments clés de la série. Sur l’arrière du boîtier cartonné, on peut lire un court résumé, accompagné de quelques photos et mentions légales.

@devaughnstapes s’est déjà amusé à faire d’autres VHS par le passé. Du Snyder Cut de Justice League en passant par le film musical Whiplash, l’utilisateur s’amuse à envoyer ses productions favorites dans le passé. Les dernières cassettes VHS ont officiellement stoppé leur production en 2015. Une date finalement pas si lointaine. Mais depuis, la technologie Blu-Ray et le streaming sont passés par-là. Mis à part sur un vide-grenier, difficile désormais de trouver ce genre d’objet.

Si l’anecdote est amusante, elle nous rappelle à quel point la dématérialisation a pris le pas sur ces objets. Aujourd’hui, cassettes et DVD ne sont plus à la mode. Mais le travail de cet instagrameur mérite d’être salué. Et un saut dans le temps ne se refuse jamais !

Crédit : Reddit

