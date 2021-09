Family Business : la bande-annonce de la saison 3 !

Netflix vient de mettre en ligne la bande-annonce de la dernière saison de Family Business. C’est la troisième saison pour cette série lancée en 2019. Exclusivité de la plateforme américaine, Family Business va faire ses adieux au public puisqu’il s’agit de la saison finale, laquelle fait partie des sorties Netflix d’octobre 2021.

Family Business – Crédit : Netflix

Les Hazan vont apparaître pour la dernière fois le 8 octobre, date de diffusion de cette dernière saison. Créée par Igor Gotesman, cette comédie conte les aventures d’une famille juive parisienne. Entre perdre la boucherie familiale ou monter un commerce de drogue pour sortir de l’impasse, les trois générations de Hazan présentés à l’écran s’accordent pour suivre la voie la plus périlleuse… et la plus drôle aussi.

Luttes de gangsters, incidences politiques loufoques, comique situationnel, Family Business nous fait rire depuis deux saisons déjà. Son casting n’est d’ailleurs pas étranger à son succès. Avec Jonathan Cohen et Gérard Darmon en tête d’affiche, la série de Netflix partait sur de bonnes bases.

Pour cette troisième saison, les Hazan quittent la campagne francilienne, pris au piège par un cartel colombien. Prisonniers, ils vont devoir redoubler d’inventivité pour tromper l’ennemi et sortir une drogue encore plus folle que la fameuse Pastraweed.