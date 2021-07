Fast and Furious : Tyrese Gibson dévoile son casting idéal pour le prochain opus

La star de Fast and Furious 9 rêve de voir apparaître Rihanna, Matt Damon et Denzel Washington au générique du prochain volet de la saga.

Alors que Fast and Furious 9 vient tout juste de débarquer en salle, le comédien Tyrese Gibson pense déjà au futur de la franchise. Si la fille de Paul Walker devrait logiquement intégrer le projet, d’autres noms commencent à circuler dans la tête du comédien. La franchise est déjà une habituée des « star-cast » avec les apparitions de Charlize Theron ou encore Helen Mirren. Alors pour conclure la saga, nul doute que l’équipe créative voudra s’offrir de nouvelles têtes d’affiches imposantes. Stars ou pas, Fast and Furious connaît de toute façon un succès mondial qui ne cesse de grandir.

Tyrese Gibson rêve de collaborer avec Rihanna – Crédit : Universal Pictures

Interprète de Roman Pierce, Gibson a déjà sa petite idée sur la question. En ce qui concerne Matt Damon, les choses pourraient sans doute se concrétiser, Jason Bourne étant une franchise appartenant également à Universal. Pour les autres, reste à savoir si un tel projet est susceptible de les intéresser.

Fast and Furious 10 veut s’offrir des vedettes mondiales

« Rihanna doit absolument apparaître dans le prochain volet. Elle va briller sur tous les tapis rouges.J’adore son côté sexy et son tempérament épicé. C’est une mauvaise fille et c’est exactement le genre d’énergie qui colle à la franchise. Matt Damon pourrait aussi nous rejoindre, grâce à Universal. Et Denzel Washington, ce serait incroyable. J’espère que l’un de ces rêves pourra se concrétiser » témoigne ainsi le comédien.

En ce qui concerne Rihanna, la chanteuse n’est pas étrangère à Justin Lin. En effet, elle a composé en 2016 le titre Sledgehammer pour Star Trek. Elle pourrait ainsi collaborer à nouveau avec le réalisateur, mais cette fois sur le devant de l’écran. Washington est un habitué des blockbusters comme Deadpool ou Thor : Ragnarok. Une incursion dans Fast and Furious pourrait ainsi le séduire, surtout lorsque l’on connaît son goût prononcé pour les sensations fortes.

Le rêve ultime reste ainsi la possibilité d’un crossover avec Jason Bourne en invitant Damon dans le prochain volet. Mais cette envie, quelque peu alambiquée, pourrait ne jamais se concrétiser. Reste à savoir ce que Universal pourrait penser d’une telle idée. Pour l’heure, les fans de la franchise devront patienter. D’autant que de nombreux spin-off, officiels, sont confirmés et ne devraient pas tarder à se dévoiler au grand public.

Source : Screenrant