Fast & Furious : La franchise va s’achever avec deux derniers films

La franchise Fast & Furious accompagne les spectateurs depuis près de deux décennies. Malgré son succès retentissant, la saga principale s’apprête à tirer sa révérence avec l’arrivée prochaine de deux films. Mais les fans pourront se consoler avec la mise en production confirmée d’un spin-off entièrement féminin et de films dérivés.

Clap de fin pour Fast & Furious – Crédit : Universal Studios

Cette nouvelle ajoute une connotation intéressante quant à la sortie prochaine en salle du neuvième volet, retardée à plusieurs reprises suite à la crise sanitaire.

Fast & Furious : La fin d’un succès

Les chapitres 10 et 11 de la saga à succès viendront donc clore une longue série de films. Il semble évident que Lin veuille finir avec non pas un mais deux épisodes afin d’achever en beauté cette série de films dopés à l’octane et à l’explosif. Selon les confidences du réalisateur, la distribution originale et mythique sera bel et bien de retour. Les fans pourront donc compter sur le retour de Vin Diesel, Michelle Rodriguez et Sung Kang. Pourtant deux comédiens emblématiques semblent pointer aux abonnés absents.

En effet, Dwayne Johnson et Jason Statham ont préféré continuer à développer leurs propres films dérivés Hobbes & Shaw. Malgré de nombreuses querelles publics entre Diesel et Johnson, les comédiens pourraient tout de même être appelés à se retrouver dans de nombreux spin-off. L’architecte et scénariste de la franchise, Chris Morgan, sera normalement de retour pour écrire les deux derniers volets. Universal assurera la production, appuyé par One Race Films, le label développé par Vin Diesel.

Hiram Garcia, le producteur de Hobbes & Shaw est venu confirmer l’avancement de ces deux projets. « Le studio est extrêmement heureux à cette idée. Nous avons partagé de belles conversations pour savoir où et comment les choses pourraient se dérouler. Tout est en route, nous allons faire de grandes choses ! » .

Les fans attendent désormais avec impatience de découvrir comment la franchise s’achèvera. De nombreuses informations complémentaires devraient rapidement nous parvenir sur la toile. Le prochain Fast & Furious 9 sortira en salles le 31 mars 2021.

Source : Comicbook

