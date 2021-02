Faucon et le Soldat de l’Hiver : Un parallèle entre le « Blip » de Thanos et le COVID-19

Le COVID-19 sera traité en filigrane – Crédit : Marvel Studios

Alors que WandaVision est diffusé sur Disney+, véritable succès avec son approche inédite pour le MCU, Marvel a encore plusieurs séries dans les cartons. Parmi ces séries, on parle évidemment de Faucon et le Soldat de l’Hiver, qui a livré sa nouvelle bande-annonce et se déroule juste après les événements d’Avengers: Endgame, alors que Captain America est désormais âgé, toujours joué par Chris Evans. Une série prenant place après le fameux « Blip » de Thanos, ayant fait disparaître une partie de la population mondiale. Et selon le showrunneur de Faucon et le Soldat de l’Hiver, Malcolm Spellman, cet événement a un lien avec la pandémie de COVID-19 que le monde entier vit actuellement.

Le traumatisme vécu, parallèle avec le COVID-19

Faucon et le Soldat de l’Hiver abordera notre époque – Crédit : Marvel Studios

Ce sont neuf épisodes qui seront proposés pour Faucon et le Soldat de l’Hiver, le 19 mars 2021 sur Disney+. L’occasion pour la série d’explorer les événements après Avengers: Endgame et le fameux « Blip » de Thanos, qui a fait disparaître la moitié de l’humanité.

Bucky et Sam, bien qu’ayant vaincu (avec les Avengers) le super-vilain teasé pendant dix ans, devront donc réparer les dégâts et le traumatisme que vivent des milliards de personnes. Pour cela, le showrunneur de la série, Malcolm Spellman, a décidé d’opérer un parallèle avec la pandémie de COVID-19, révèle-t-il en interview.

Quatre milliards de personnes ont disparu pendant cinq ans, dans le MCU, puis sont revenues. Et notre série reprend à partir de là et parle frontalement de ce que le monde ressent d’être dans un mouvement commun et traiter un problème mondiale. Lorsque la pandémie (de COVID-19) frappe et que la planète doit se rassembler et y faire face : la synergie est parfaite.

– Malcolm Spellman

Notons que Malcolm Spellman a également expliqué au magazine SFX que les événements du monde réel ont une incidence sur Faucon et le Soldat de l’Hiver, les préoccupations mondiales… Mais ce n’est pas tout puisque selon le showrunneur, une autre période majeure sera abordée avec un peu plus de subtilité.

Les événements du Capitole ? La campagne présidentielle mouvementée entre Joe Biden et Donald Trump ? Le mouvement Black Lives Matter, beaucoup arguant que Sam pourrait être le nouveau Captain America, alors noir pour la première fois sur grand écran… Toutes les théories sont possibles !

