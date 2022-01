FedEx installe un système anti-missiles sur ses avions, la PS5 dispo à l’achat sur le site de Sony, deux Iron Man dans Doctor Strange 2 avec Tom Cruise et Robert Downey Jr. : c’est le récap’ !

© Tom’s Guide

Aujourd’hui dans ce récap’ quotidien, l’incroyable document qui démontre que FedEx veut installer des lasers anti-missiles sur ses avions commerciaux, la PS5 qui est disponible dans une sorte de précommande / tirage au sort sur le site de Sony ou encore, un énorme leak Marvel qui évoque le futur de Tony Stark au sein du prochain film Doctor Strange.

FedEx veut mettre un système anti-missiles sur ses avions

Et oui, vous avez bien lu : aussi fou que cela puisse paraître, FedEx a demandé l’autorisation à la Federal Aviation Administration, aux États-Unis, d’installer des lasers anti-missiles sur ses avions-cargos. Le but ? Se déplacer avec une plus grande confiance dans les régions du monde que la société juge dangereuses…

À lire : FedEx veut des lasers anti-missiles sur ses avions-cargos

Boeing FedEx © FedEx

La PS5 est disponible à l’achat sur le site de Sony (enfin, presque)

Qui, ici, a réussi à se procurer une PS5 ? À tous ceux qui ne se sentent pas concernés, nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer puisque Sony vous permet désormais de vous inscrire sur son site officiel pour avoir la chance de, peut-être, être contacté pour faire l’acquisition d’une PlayStation 5. Dépêchez-vous, car les stocks seront très limités.

À lire : PS5 : réservez la vôtre dès maintenant chez Sony !

PS5 © Unsplash

Un gros leak parle du retour de Robert Downey Jr. en Tony Stark dans le prochain Marvel, mais aussi de Tom Cruise

Tout le monde regrette Tony Stark au sein du MCU et encore plus Robert Downey Jr. Aujourd’hui, un énorme leak dit qu’il serait de retour en tant que variant aux côtés d’un second Iron Man, incarné par Tom Cruise, au sein du prochain film Marvel Doctor Strange and the Multiverse of Madness. La révélation devrait être hilarante, selon le leaker.

À lire : Doctor Strange 2 : un leak prédit le retour de Robert Downey Jr. et l’arrivée de Tom Cruise