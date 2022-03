FIFA 22 : les équipes russes bannies suite à la guerre en Ukraine

FIFA 22 prend une décision inédite – Crédit : Electronic Arts

Les sanctions s’enchaînent contre la Russie. Son économie est précisément ciblée. Parmi les décisions majeures, Apple décide de couper les ponts avec le pays et dénonce l’attaque contre l’Ukraine. Et aujourd’hui, Electronic Arts rejoint le combat en annonçant retirer l’équipe nationale russe de FIFA 22. Notons qu’en plus de ce retrait, l’éditeur dévoile le retrait d’un skin russe dans Battlefield 2042. C’est à travers un communiqué que la société partage les raisons précises de sa décision pour le jeu de football.

L’équipe nationale russe et autres équipes bannies de FIFA 22

A statement from EA SPORTS FIFA: pic.twitter.com/v3pZvpblgS — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) March 2, 2022

Electronic Arts supporte le peuple ukrainien visé par une attaque injustifiée de la Russie. L’éditeur annonce que l’équipe nationale russe de FIFA 22. Une grosse décision lorsque l’on sait que le pays compte énormément sur le sport pour ses relations diplomatiques. C’est d’ailleurs l’un des pivots de la politique menée par Vladimir Poutine. Rappelons que même dans la vie réelle, les sportifs russes ne sont plus les bienvenus.

EA Sports est solidaire du peuple ukrainien et, comme tant de voix à travers le monde du football, appelle à la paix, la fin de l’invasion de l’Ukraine. En accord avec nos partenaires de la FIFA et de l’UEFA, EA Sports lance un processus pour retirer l’équipe nationale russe et tous les clubs russes des produits EA Sports FIFA. Notamment : FIFA 22, FIFA Mobile et FIFA Online. Nous évaluons aussi activement les changements à apporter dans d’autres jeux. Nous tiendrons nos communautés informées de toutes les mesures prises et nous remercions les joueurs pour leur patience pendant que nous travaillons sur ces mises à jour.

Dans la dernière partie de son communiqué, EA assure que d’autres jeux de sport seront concernés par le retrait des équipes et sportifs russes. Mykhalio Fedorov, vice-premier ministre ukrainien et ministre de la transformation numérique, demande à PlayStation, Xbox et autres d’agir. EA n’a pas attendu longtemps !

Source : ComicBook