Final Fantasy 7 : bientôt un remake sur PS5 et PC ?

Final Fantasy 7 Remake sur PS4 – Crédit : Sony / Square Enix

Final Fantasy 7 Remake est l’une des meilleures exclusivités de la PlayStation 4 depuis sa sortie le 10 avril 2020. Cela fait donc moins d’un an, mais le remake de Final Fantasy 7 sur PS5 et PC fait déjà parler de lui sur la toile. Ainsi, le remake du célèbre jeu sorti en 1997 sur PlayStation et PC perdrait son exclusivité PS4. C’est une très bonne nouvelle pour les joueurs qui sont impatients de découvrir l’univers et les aventures de Cloud Strife au clavier et à la souris ainsi qu’avec les performances next-gen de la nouvelle console de Sony.

Final Fantasy 7 Remake sur PC et PS5 en 2021 ?

Selon l’insider KatharsisT, Square Enix va annoncer le portage du remake de Final Fantasy 7 cette année. De plus, le jeu sortirait dans un premier temps sur PC (probablement sur Steam) avant d’arriver sur la PlayStation 5 que nous avons d’ailleurs eu l’occasion de tester. Par contre, nous ne connaissons pas encore la date de sortie et l’insider n’a pas révélé s’il faut s’attendre à un lancement en 2021 ou l’année suivante.

D’ailleurs, la démo technologique Astro’s Playroom qui est gratuitement préinstallée sur la PlayStation 5 cache une référence à Final Fantasy 7. Nous vous avons expliqué comment facilement retrouver cet easter egg. Cela pourrait donc être un signe annonciateur de l’arrivée de Final Fantasy 7 Remake sur PS5. Nous savions déjà que le jeu ne resterait pas une exclusivité de la PS4 de manière permanente, mais nous n’avions encore aucun détail supplémentaire.

Enfin, les contrats d’exclusivité durent généralement douze mois. Celui de Final Fantasy 7 Remake touche donc bientôt à sa fin et Square Enix a peut-être prévu une annonce pour l’occasion. Après le remake de Pokémon Diamant et Perle qui a fait parler de lui la semaine dernière, c’est au tour du remake de Final Fantasy 7 sur PS5 et PC de rendre les joueurs impatients.

Source : Gamerant