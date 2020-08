Final Fantasy XVI serait une exclusivité PS5 bientôt révélée

Crédit : Square Enix

Square Enix n’a encore rien annoncé officiellement, mais cette fuite a ravivé la hype des joueurs. Ces derniers attendent la présentation de Final Fantasy XVI depuis la sortie de son prédécesseur en 2016. Le leaker réputé Navtra du forum Resetera dédié aux jeux vidéo a annoncé que Final Fantasy XVI aurait dû être annoncé pendant la conférence de Sony en juin. Il ne sait néanmoins pas à quoi est dû le retard. Quoi qu’il en soit, Final Fantasy XVI est « censé être plus proche que ce que la plupart des gens imaginent ». Autre surprise, FF 16 serait bel et bien une exclusivité PS5.

L’annonce de Final Fantasy XVI n’est plus très loin

Si les informations du leaker sont légitimes, FF 16 ferait alors partie des plus grosses exclusivités de la console next-gen. Néanmoins, il ne faut pas s’attendre à ce qu’il soit présenté aujourd’hui lors de la conférence State of Play à 22h, heure française. En effet, Sony a déjà prévenu qu’elle se concentre sur les nouveaux jeux PS4 et quelques nouvelles informations à propos des jeux PS5 déjà dévoilés en juin.

Cette fuite concernant Final Fantasy XVI et sa présentation imminente est donc à prendre avec des pincettes. Il faut attendre une confirmation officielle de la part de Sony ou même de Square Enix. De plus, il semblerait que le géant japonais ait prévu de garder quelques secrets au sujet de sa console next-gen le plus longtemps possible. Nous vous avons récemment fait découvrir la fonctionnalité Activités qui permet de passer instantanément du menu de la console à une activité d’un jeu. Cette fonctionnalité serait d’ailleurs plutôt utile avec les nombreuses quêtes secondaires d’un titre de la franchise Final Fantasy.

Pour le moment, Sony Interactive Entertainement a déjà annoncé plusieurs exclusivités PS5 telles que Ratchet & Clank : Rift Apart et Marvel’s Spiderman : Miles Morales. D’ailleurs, le catalogue de jeux de la PS5 est le plus important de l’histoire des consoles du constructeur japonais.

Source : Comic Book