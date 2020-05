Find X2 Series : Oppo annonce un live stream pour aujourd’hui 10 h

Alors que la marque chinoise vient tout juste de lancer son smartphone premium Find X2 Pro, Oppo s’apprête déjà à présenter de nouveaux modèles. La firme a en effet prévu de tenir une conférence en live stream aujourd’hui à 10 h sur YouTube.

Crédit : Oppo

Un événement annoncé par un teaser en réalité augmentée qu’on peut visionner avec Google Lens, disponible gratuitement sur iOS et sur Android. Pour en profiter, vous devez simplement vous pointer la caméra de votre smartphone sur l’image ci-dessus. Une courte vidéo qui ne révèle pratiquement rien du contenu du live stream, mais nous donne simplement rendez-vous « afin de dévoiler ses dernières nouveautés ». Reste à savoir lesquelles.

Find X2 Series : Oppo tease de nouveaux smartphones milieu de gamme ?

Le titre de l’évènement et le teaser en réalité augmentée ne laissent aucun doute, Oppo va enrichir la gamme X2 Series de plusieurs modèles. Il y a tout juste deux moins, la marque a présenté le Find X2 Pro, un smartphone premium en concurrence directe avec le Samsung Galaxy S20 et l’iPhone 11 Pro. Le Find X2 (non Pro) n’étant pas commercialisé en Europe, on s’attend à ce qu’Oppo complète sa gamme X2 Series avec des smarphones plus abordables, probablement des appareils de milieu de gamme.

Si c’est effectivement le cas, on imagine qu’ils seront privés de quelques atouts du Find X2 Pro pour abaisser les coûts, et convaincre ceux qui le trouvent bien trop onéreux. Oppo pourrait notamment revoir à la baisse la qualité du bloc optique, se passer du 120 Hz du modèle premium, ou même le priver de 5G. La réponse dans quelques heures, rendez-vous un peu après dix heures pour faire le point sur les nouveaux venus de la gamme X2 Series.

Source : Oppo