Find X3 Pro : OPPO fait la promotion du smartphone dans un court métrage de science-fiction

La vidéo présente le smartphone et ses caractéristiques dans un univers futuriste, ou l’on peut voir des vaisseaux spatiaux, des astronautes découvrant une nouvelle planète ou encore des exosquelettes géants.

OPPO Find X3 Court métrage de science-fiction – Crédit : Evan Blass

Le court métrage de science-fiction confirme la plupart des caractéristiques techniques qui avaient fuité hier. On sait désormais officiellement que le smartphone prendra en charge la profondeur de couleurs 10 bits, qui lui permettra d’afficher plus d’un milliard de couleurs sur son écran et ses photos. L’écran sera compatible avec un taux de rafraichissement de 120 Hz.

La vidéo met également en scène la résistance à l’eau et à la poussière du smartphone avec la certification IP68, et dévoile un zoom 60X grâce à au capteur macro que OPPO nomme « Microlens Camera ». Il s’agirait du mode macro le plus puissant à ce jour sur un smartphone. Le Find X3 Pro sera compatible avec la recharge sans fil 30W Air VOOC et la recharge filaire 65W SuperVOOC. Enfin, sans surprise, le téléphone sera propulsé par le Snapdragon 888 de Qualcomm.

Une seconde vidéo dévoile la conception du module photo à l’arrière

Lorsque nous avions découvert le module photo du Find X3 Pro grâce à des images dévoilées par Evan Blass, la ressemblance avec l’iPhone 12 Pro Max était frappante. Dans une nouvelle vidéo de science-fiction, OPPO nous donne un nouvel aperçu de son module photo, qui s’intègre sans discontinuité au corps du smartphone.

Enfin, Evan Blass en a également profité pour dévoiler le contenu de la boite de l’OPPO Find X3 Pro. On retrouvera bien sûr le smartphone, des écouteurs, les notices, une coque de protection, un câble USB-C. On peut également souligner la présence de l’adaptateur secteur, contrairement à ses concurrents comme Apple et Samsung qui ont cette année décidé de retirer le chargeur des boites de leurs téléphones.

Boite OPPO Find X3 Pro – Crédit : Evan Blass

OPPO devrait dévoiler officiellement l’OPPO Find X3 Pro, mais aussi le Find X3 Neo et le Find X3 Lite le 11 mars prochain. Cependant, il faudra attendre jusqu’au 31 mars pour les précommander. Ils seront ensuite lancés officiellement le 14 avril prochain, selon les informations de Jon Prosser.

Source : Evan Blass