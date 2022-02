Find X5 Pro : un lancement le 24 février 2022 avec la première tablette de Oppo

Oppo s’apprête à dévoiler d’ici quelques semaines une nouvelle génération de produits haut de gamme, et nous en savons désormais un peu plus sur les appareils qui seront présentés, dont notamment la première tablette du fabricant.

Sur Weibo, plusieurs leakers ont annoncé qu’Oppo allait officiellement lever le voile sur ses smartphones haut de gamme Find X5 et Find X5 Pro à l’occasion d’une conférence le 24 février 2022 en Chine. Les smartphones arriveraient donc près d’un mois après la sortie du OnePlus 10 Pro.

OPPO Find X5 et OPPO Tab – Crédit : Weibo

Cela faisait maintenant plusieurs mois que nous attendons les Oppo Find X5 et X5 Pro, puisque nous avions déjà pu découvrir le design et les caractéristiques du modèle le plus haut de gamme au mois de janvier dernier. Le célèbre leaker Evan Blass avait ensuite dévoilé les premières images officielles des smartphones sur son compte Twitter un peu plus tôt ce mois-ci.

Les smartphones se démarqueront de la concurrence notamment grâce à leur design atypique qui comprend en module photo unique en son genre. En effet, le module photo prend cette année la forme d’un pentagone et abrite 3 capteurs photo différents. Les smartphones ont également la particularité d’être conçus en partenariat avec Hasselblad, comme c’est déjà le cas des appareils premium de OnePlus.

Les Oppo Find X5 seront accompagnés d’une tablette

En plus de dévoiler ses nouveaux smartphones haut de gamme, Oppo profitera de la conférence du 24 février pour annoncer sa première tablette. On connait celle-ci sous le nom de Oppo Tab, et elle devrait venir concurrencer directement le modèle proposé par Xiaomi. Sur une image officielle montrant tous les nouveaux produits du fabricant, on peut apercevoir la tablette noire avec un capteur photo unique au dos, ce qui laisse présager qu’il s’agira d’un modèle assez abordable.

De plus, on découvre également de nouveaux écouteurs sans fil d’Oppo, les Enco X2. Ceux-ci viendront succéder directement aux Enco X que vous pouvez retrouver dans notre comparatif des meilleurs écouteurs True Wireless de 2021. Pour l’instant, on ne sait pas à quels prix seront dévoilés les nouveaux produits d’Oppo, mais leurs tarifs ne devraient pas être radicalement différents des générations précédentes.

