Fire TV QLED, Kindle Scribe, Halo Rise : les grosses annonces d’Amazon

Fire TV Omni QLED © Amazon

Amazon a attiré l’intérêt des technophiles mercredi en révélant une flopée de nouveaux appareils et de nouvelles itérations de produits existants. Le géant a notamment élargi sa gamme de liseuses avec la Kindle Scribe qui a la particularité d’être dotée d’un stylet (une première !). De quoi permettre de griffonner des notes et de réaliser des esquisses avec la sensation d’utiliser du papier.

Elle se distingue également par la taille de son écran (10,2 pouces) et son stockage pouvant aller jusqu’à 64 Go. Vous pouvez déjà la précommander à partir de 369,99 €, sa sortie étant prévue pour le 30 novembre prochain.

Amazon présente son réveil et sa première TV

Par ailleurs, Amazon a présenté également son Halo Rise, un réveil connecté axé santé. Ses capteurs étudient votre sommeil en analysant notamment votre respiration et vos mouvements mais aussi la température et l’humidité de la chambre. Vous obtiendrez une analyse le lendemain sur l’application.

Grâce à ses LED, le Halo Rise vous réveille en douceur en faisant évoluer progressivement l’intensité de sa lumière. Il s’intègre également dans la maison connectée en s’associant avec Alexa pour suivre des routines. Il sera vendu au tarif de 139,99 dollars. Son arrivée potentielle en France reste encore un mystère.

En outre, Amazon a dévoilé son premier téléviseur nommé Amazon Fire TV Omni QLED. Celui-ci est pavé d’un écran QLED 4K agrémenté du Dolby Vision IQ et du HDR10+ Adaptative qui s’occupent de calibrer la luminosité par rapport au contexte lumineux ambiant.

On notera également son mode veille qui permet d’afficher des images pour habiller votre intérieur. Son prix ? 800 dollars (65 pouces) ou 1100 dollars ( 75 pouces). Amazon n’a pas encore annoncé de sortie française.

Une Echo en guise de répéteur WiFi

Des nouveautés ont été dévoilées du côté des enceintes. Outre des basses deux fois plus puissantes et un accéléromètre plus complet, la nouvelle Echo Dot s’agrémente d’un capteur de température et fait office de répéteur WiFi. Les Echo et Echo Dot antérieures auront également le droit à cette nouvelle fonction via une mise à jour. Les prix de l’Echo Dot de 5e génération restent identiques pour la version de base et celle avec horloge (60 et 70 euros).

Du reste, l’Echo Studio (200 euros) bénéficiera désormais de l’audio spatial et d’un élargissement de sa plage de fréquences grâce à une mise à jour OTA.