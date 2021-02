Fire TV Stick 2 est au prix réduit de 29,99 € chez Boulanger

Profitez de cette belle remise chez Boulanger de 10 € pour acheter la Fire Tv Stick 2. Son prix passe donc de 39,99 € à 29,99 € soit une réduction non négligeable de 25%.

Crédit : Boulanger

Fire TV Stick 2 : 10 € de réduction chez Boulanger

Habituellement aux alentours de 40 €, ce boitier multimédia vous permettra de lancer toutes vos applications comme par exemple Disney+, Amazon Prime Video, YouTube, Apple TV ou encore Netflix et ce ou que vous soyez.

Cette passerelle multimédia possède de nombreux atouts, parmi lesquels sa taille : placé derrière votre téléviseur le boîtier discret ne prend pas de place. L’assistant vocal Alexa intégré vous permettra de contrôler vos programmes. Enfin la fonction Cast est présente sur certaines applications.

Elle a toutefois quelques inconvénients : le système de recommandation des programmes se limite à Amazon Prime Video, quelques applications comme myCanal et OCS sont manquantes et il n’y a pas de lecteur de carte microSD. Elle embarque en revanche 8 Go de mémoire interne.

La Fire TV Stick 2 fonctionne avec tous les téléviseurs du marché équipés d’une entrée HDMI, il vous suffit d’avoir une connexion WiFi (2,4 GHz exclusivement). Une fois sur la télévision vous pourrez contrôler tous vos programmes préférés. Profitez vite de cette offre chez Boulanger ; avec le retrait dans votre magasin le plus proche vous ne payerez pas de frais supplémentaires pour l’envoi de votre colis.