Firefox 89 est disponible avec une nouvelle interface et une meilleure protection pour les utilisateurs

Firefox 89 vient d’être déployé. La dernière mise à jour du navigateur web apporte de nombreuses nouveautés dont la plus importante est l’interface entièrement repensée. Mozilla a annoncé que « Firefox arbore un tout nouveau design qui vous amène là où vous allez en ligne, rapidement et sans distraction ».

Le nouvel interface de Mozilla Firefox – Crédit : Mozilla

En effet, la nouvelle interface est plus simple, plus lisible et plus moderne que la précédente. L’objectif est de laisser le plus possible de place sur la page web en retirant les éléments qui ne sont pas nécessaires. Les utilisateurs profitent donc dès aujourd’hui d’un design épuré pour une meilleure expérience de navigation sur le web. De plus, les différentes fenêtres ne sont plus de type pop-up, mais flottantes sur la page. Il en va de même pour l’onglet actif qui flotte au-dessus de la barre des onglets afin de le reconnaître plus facilement.

Le mode de navigation privée de Firefox renforce sa sécurité

Firefox 89 ne concerne pas que la nouvelle interface. La dernière version du navigateur web en date renforce également la protection et la confidentialité de ses utilisateurs. Mozilla a révélé que « nous étendons également les protections de confidentialité intégrées dans Firefox afin que vous vous sentiez en sécurité et libre d’être vous-même en ligne ».

Au niveau de la sécurité, Firefox 89 améliore le mode de navigation privée avec une protection contre les cookies. Cela signifie que chaque site web a son propre « pot à cookies » quand vous le visitez en navigation privée. Ce « pot à cookies » ne peut pas être partagé avec un autre site web.

Bien que Firefox se dote d’une nouvelle interface et d’une protection améliorée, le navigateur web reste encore aujourd’hui dans l’ombre des plus grands. L’année dernière, Mozilla Corporation a dû licencier 70 employés sous la pression de Chrome et Edge. Enfin, Google a aussi récemment déployé Chrome 90 de son côté. Parmi les nouveautés les plus intéressantes, il y avait notamment la prise en charge de l’encodeur AV1 et le transfert par défaut des utilisateurs vers les versions HTTPS des sites web.

Source : Notebook Check